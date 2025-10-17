Castagnata e tombola all’Officina Verde Tonolli: un pomeriggio di festa a Parella

Profumo d’autunno e spirito di comunità animeranno l’Officina Verde Tonolli sabato 18 ottobre 2025, con la tradizionale castagnata e tombola, in programma dalle 15.30 alle 18.30 in via Valgioie 45/b, a Parella.

L’evento, organizzato nell’ambito delle attività sociali e ricreative promosse dall’Officina Verde, rappresenta un’occasione di incontro e condivisione per residenti, famiglie e amici del quartiere, all’insegna della convivialità e del divertimento.

Ma le iniziative non si fermano qui: sabato 25 ottobre, sempre negli spazi di via Valgioie, è in programma la sfilata di moda sostenibile, dalle 16 alle 19, dedicata alla creatività e al riuso consapevole dei materiali, con abiti e accessori frutto di progetti locali.

L’Officina Verde Tonolli conferma così la sua vocazione di luogo di incontro, cultura e sostenibilità ambientale, punto di riferimento per la comunità e per chi desidera vivere il quartiere in modo attivo e partecipato.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo tonolli.quattro@gmail.com.