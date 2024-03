Su il sipario per il Glocal Film Festival: l'anteprima con Anna Pavignano, sceneggiatrice di Massimo Troisi

Si apre il sipario sull’edizione numero 23 del Glocal Film Festival di Torino, kermesse ideata da Alessandro Gaido e organizzata dall’Associazione Piemonte Movie, che per il secondo anno vede la regista Alice Filippi nel ruolo di direttrice artistica.

Una prestigiosa anteprima è in programma lunedì 18 marzo alle ore 18 alla Mediateca Rai di Torino (via Verdi 31), in collaborazione con Rai Teche - Mediateca Villani in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Massimo Troisi: un viaggio nella memoria, tra proiezioni e testimonianze; intervengono Bruno Voglino e Bruno Gambarotta e Anna Pavignano.

Sempre Anna Pavignano -che di Troisi è stata la principale sceneggiatrice, affiancandolo in molti suoi capolavori a partire dal celebre Il Postino- sarà una degli ospiti d’onore anche durante il Festival. Giovedì 21, alle 17 al Circolo dei lettori di Torino, dialogherà con Filippi e Gaido nel corso di “Salotto Cinema”, incontro dedicato alla sceneggiatura. A seguire le verrà assegnato il Premio Riserva Carlo Alberto, che da sette anni viene attribuito a quelle personalità della Settima Arte nate in Piemonte che hanno portato in alto con sé il territorio da cui provengono.

La serata ufficiale di apertura del Festival -mercoledì 20 alle 20:30 al cinema Massimo- sarà invece un omaggio al capostipite del Cinema piemontese e non solo, Giovanni Pastrone. Un suo film e cinque cortometraggi diventeranno protagonisti di un cine-concerto con 40 giovani compositori e musicisti del Conservatorio statale “Giuseppe Verdi” e del Liceo classico e musicale “Cavour” di Torino, autori ed esecutori di musiche originali per accompagnare dal vivo le immagini d’epoca.

Dal 20 prenderanno il via anche i concorsi -nelle varie sezioni dedicate a documentari e cortometraggi di fiction- e i numerosi eventi, tra cui un focus sul Cinema breve argentino, per un totale di 55 opere sul grande schermo nell’arco di sei giorni. Il regista Carlo Verdone e l’attrice Carlotta Gamba saranno gli altri protagonisti principali della kermesse.

Durante tutto il Festival, l'Unione Culturale Franco Antonicelli a Palazzo Carignano diventa inoltre “Casa Glocal”, con un ricco programma di mostre, performance artistiche, aperitivi e proiezioni gratuite; ospiterà anche tre Masterclass sui mestieri del Cinema, opportunità di apprendimento e condivisione per studenti e professionisti.