"Donne e disabilità", a Chivasso un convegno per continuare a declinare il mondo al femminile

Tra le tante iniziative in coda alla Giornata Internazionale della donna, ieri, 16 marzo, presso l' Associazione Hope Running di Chivasso , sita al civico 60 di corso Galileo Ferraris, si è svolto un interessante convegno dal titolo "Donne e disabilità: donne uniche", seguito, accolto e partecipato da un folto pubblico.

A fare gli onori di casa è stato Giovanni Mirabella, presidente dell'Associazione ospitante, impegnata in diverse iniziative volte a garantire l'inclusione delle persone con disabilità. Isabella Caruso, dottoressa in Psicologia Clinica e moderatrice dell'evento, ha guidato i numerosissimi interventi che si sono susseguiti nel corso del pomeriggio. Tra questi, Cristina Varetto, assessore alle politiche sociali del Comune di Chivasso, Maurizio Marrone, assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte, Tatiana Verlaet, Presidente della Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Chivasso, poi Donatella Tubino, presidente LILT della Città Metropolitana di Torino, Rosanna Carrera, Delegata LILT per la sezione di Chivasso, ed infine Francesco Amatuzzo, socio di Hope Running e membro della consulta delle Pari Opportunità del Comune di Chivasso.