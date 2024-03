A Carmagnola al via il progetto “Reti di facilitazione digitale”

Prende avvio operativamente questa settimana il progetto “Reti di facilitazione digitale”, realizzato dal Comune di Carmagnola in qualità di capofila della Strategia Urbana d’Area A11 Collina e Pianura Torinese (che comprende 20 comuni del Chierese-Carmagnolese).

Il progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale” è legato all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere i diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione attraverso l’attivazione di 6 Punti di Facilitazione Digitale sul territorio interessato dal progetto.

Il Comune di Carmagnola, in qualità di capofila della S.U.A A11 – Strategia Urbana d’Area Collina e Pianura Torinese, un’aggregazione di comuni finalizzata alla partecipazione ai bandi FESR gestiti dalla Regione Piemonte e finanziati dall’UE – ha coordinato la partecipazione al bando di finanziamento e gestirà il servizio di facilitazione, sino al 31.12.2025.

Il progetto è finanziato da Regione Piemonte, con fondi dell’Unione Europea – Next Generation Eu per la somma di € 239.000,00 che sono stati assegnati all’interno della Misura 1.7.2 del Pnrr.

Gli sportelli di facilitazione saranno a disposizione dei cittadini per attività di supporto e formazione all’utilizzo delle strumentazioni digitali, dalle operazioni più semplici come scaricare App sul proprio dispositivo o scrivere una email a quelle più complesse, come la creazione dello Spid (Servizio Pubblico di Identità Digitale), effettuare una videochiamata, cambiare una password, accedere ai servizi online del proprio Comune di residenza o ai servizi digitali nazionali come l’anagrafe nazionale digitale, l’app IO o il sito dell’INPS, accedere ai servizi socio sanitari online come il fascicolo sanitario elettronico, utilizzare le app scolastiche come il registro elettronico ecc.

Gli operatori (facilitatori digitali) che operano presso ciascun punto sono veri e propri facilitatori, con la qualifica di RAO (acronimo di Registration Authority Officer). Possono, quindi, erogare lo Spid direttamente sul momento.

Gli sportelli sono gestiti da due Enti del Terzo Settore “Uscire Insieme – Age Italia APS” e “Plin Projects for Learning Innovation s.r.l.”, Impresa Sociale, individuati quali partner tecnici attraverso un procedimento di coprogettazione. Le due associazioni, con sede nel cuneese, sono specializzate nel campo della formazione digitale e operano per colmare il digital divide in ambito sociale, assistenziale e sanitario.

I punti di facilitazione digitale, sul territorio dell’aggregazione, saranno in totale 6, e saranno localizzati e organizzati secondo il seguente calendario:

Comune di Carmagnola (sede 1)

Palazzo Comunale (sportello residenze) – piazza Manzoni 10, piano terra - Martedì e venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30

Centro Competenze di Carmagnola

Viale Garibaldi 27/29 - Martedì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00

Comune di Chieri

Palazzo Comunale (ufficio elettorale)– via Palazzo di Città 10 – Martedì dalle 9,00 alle 12,30; Mercoledì dalle 14,00 alle 17,30.

Biblioteca Civica di Chieri

via Vittorio Emanuele II, 1 – Sabato, dalle 9 alle 12,30.

Comune di Santena

Biblioteca Civica – piazza Visconti Venosta: Giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00

Punto Itinerante

Il punto itinerante sarà a servizio dei comuni collinari. A rotazione, l’attività sarà svolta su tutti i comuni del territorio per offrire il servizio di facilitazione e supporto ai cittadini.

I primi comuni nei quali sarà attivato lo sportello itinerante saranno i comuni di:

- Pino Torinese, Villa Grazia: Venerdì dalle 9,00 alle 12,00

- Baldissero Torinese, presso il Comune: Mercoledì dalle 09,00 alle 12,00

Agli sportelli fisici, a cui si potrà accedere liberamente negli orari indicati oppure prendendo appuntamento attraverso il numero 0171 1680375, si affiancherà un servizio di chatbot (ovvero una consulenza virtuale erogata tramite WhatsApp) la cui finalità è quella di avvicinare e interagire con il cittadino in qualsiasi momento e in maniera immediata, anche attraverso il rilascio di videopillole, istruzioni informative/formative: per accedervi è sufficiente salvare nella rubrica del telefono il numero 0171 1680375 e successivamente mandare un messaggio WhatsApp a tale numero.

Lo sportello telefonico, oltre a calendarizzare gli appuntamenti presso i punti fisici, fornirà risposte a domande di primo livello e sarà raggiungibile al numero 0171 1680375 tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

La prenotazione di appuntamento con il facilitatore può essere fatta anche collegandosi al sito www.retefacilitazionedigitale.it e selezionando lo sportello presso il quale si intende fissare l’appuntamento o mandando una mail a info@retefacilitazionedigitale.it.

L’accesso agli sportelli è consentito non solo ai residenti ma anche a tutti i cittadini dei comuni del territorio facenti parte della S.U.A. A11 (Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carmagnola, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone).

Per presentare il progetto al pubblico e i servizi di facilitazione offerti, saranno inoltre organizzati una serie di serate e appuntamenti formativi e informativi durante i quali, oltre a fornire una serie di contenuti orientativi, i facilitatori potranno prenotare appuntamenti per l’attivazione o la risoluzione di problematiche relative a SPID.

Gli incontri saranno organizzati non solo nei Comuni sede di punto fisso di facilitazione ma anche in tutti i Comuni dell’area Chierese e Carmagnolese, con l’obiettivo, nel corso del biennio di progetto, di arrivare in tutte le località, anche le più piccole, per portare ai cittadini questo importante servizio.