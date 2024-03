Ancora incerto il futuro della caserma La Marmora di via Asti: "Non abbiamo tempi certi"

Il futuro dell’ex caserma La Marmora di via Asti 22 resta ancora incerto. Nonostante Cassa Depositi e Prestiti abbia assegnato da tempo alla Guardia di Finanza il complesso di Borgo Po, al momento non si sa se e quando verrà avviato un progetto di recupero per renderla nuovamente operativa.

Stop al progetto

Nel 2021 è stato congelato il piano per trasformare l’ex caserma in via Asti in un po’ culturale e di ricerca: all’interno avrebbe dovuto essere realizzata una piazza alberata e avrebbero trovato posto anche spazi commerciali.

"Non si conoscono le tempistiche"

“Con il Demanio e il Comando della Guardia di Finanza – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, replicando al vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao – c’è un rapporto continuativo. La decisione è presa, ma non abbiamo ricevuto alcuna istanza ufficiale e non c’è alcuna procedura urbanistica presentata”. “Non siamo quindi in grado di dare – ha concluso – delle tempistiche precise di sviluppo”.

“Il recupero di questo immobile, - ha osservato Firrao - che si trova in una della parti più belle di Torino è un valore importante per la nostra città. Speriamo che anche quest’anno non sia l’anno prossimo, anche se sappiamo che non dipende solo dal Comune”.