Giornata mondiale del servizio sociale, alla Cavallerizza un evento organizzato dagli assistenti sociali del Piemonte

In occasione della Giornata mondiale del servizio sociale, dalle ore 9 alle 17, la comunità professionale degli e delle assistenti sociali del Piemonte, si incontra perciò a Torino, presso l’Aula Magna della Cavallerizza, in via Verdi 9, per discutere assieme la possibilità di promuovere un futuro in cui le comunità coesistono in armonia, un futuro in cui le e gli assistenti sociali, attraverso la co-progettazione con la popolazione locale, co-costruiscano comunità pacifiche, coese e proattive per un futuro sostenibile condiviso.

Dopo i saluti istituzionali, la Giornata sarà divisa in diversi momenti: il mattino si aprirà con l’intervento “Da Ubuntu a Buen Vivir: ancora sul servizio sociale di comunità?” di Elena Allegri dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, e proseguirà con uno spazio di confronto durante il quale i relatori scambieranno esperienze e riflessioni su due differenti tavoli intitolati “Le comunità al centro: pensare le politiche per la promozione ed il benessere delle persone e dei territori”, e “Il lavoro di comunità: buone pratiche a confronto per la promozione del bene collettivo”.

«La visione di Buen Vivir – spiega Antonio Attinà, presidente Ordine Assistenti Sociali del Piemonte, – ci richiama al concetto di “insieme e non da soli”, ci ricorda che per progettare percorsi di benessere dobbiamo assumere un approccio che vede la persona inserita in un contesto, che considera il sistema delle relazioni nelle quali è coinvolta. In un mondo condizionato da elevata mobilità delle persone, da velocizzazione dei ritmi di vita, da scarse occasioni per costruire relazioni umane durature, i professionisti e le professioniste Assistenti sociali sentono la responsabilità di segnalare ai decisori politici quanto sia importante salvaguardare e incrementare i processi di appartenenza e inclusione nelle comunità».

Annamaria Campanini, Presidente IASSW, ha dichiarato: «L'agenda globale non è solo un progetto, è una testimonianza del nostro impegno collettivo. Mentre navighiamo nelle complessità del nostro mondo, questa agenda funge da faro, guidando il percorso per gli e le assistenti sociali ovunque, assicurandoci di rimanere ancorati ai nostri valori e principi fondamentali».

«La Giornata mondiale del lavoro sociale – commenta Monica Forno, vice presidente Assistenti Sociali del Piemonte – è una celebrazione che mira a evidenziare i risultati del lavoro sociale, ad aumentare la visibilità dei servizi sociali per il futuro delle società e a difendere la giustizia sociale e i diritti umani. Questa celebrazione è diventata negli anni un punto culminante nel calendario del servizio sociale con gli e le assistenti sociali di tutto il mondo che celebrano e promuovono i contributi della professione a individui, famiglie, comunità».

«Questa giornata – interviene Isabella Derosa, referente del Gruppo comunicazione Assistenti Sociali del Piemonte – nasce con l’idea di organizzare un evento utile a costruire un modo per interpretare la professione di assistente sociale e sensibilizzare gli e le assistenti sociali sui mezzi con cui possono collaborare e fare rete in diversi campi e con diversi attori in materia di servizio sociale. La giornata è un simbolo e un’occasione di incontro, fondamentale per darsi delle linee guida da portare avanti ogni giorno».