Meteo: il tempo resta variabile sul Torinese, ma senza precipitazioni importanti

Correnti occidentali miti in quota non consentono la formazione o il passaggio di eventi perturbati importanti, anzi nella seconda parte della settimana ci sarà un aumento termico con primi tepori da piena primavera. Un po' di piogge sulle Alpi oggi.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a mercoledì 20 marzo

Cielo in generale variabile, con nuvolosità irregolare per lo più alta e velature di passaggio. Solo per la giornata di lunedì piogge più intense con quota neve oltre i 2000 metri, saranno presenti sui confini alpini torinesi.

Temperature stazionarie o con lievi oscillazioni. Massime comprese tra 18 e 20°C, minime tra 8 e 10°C. Venti assenti o deboli variabili in pianura, raffiche di Foehn sulle Alpi nordoccidentali, poi in attenuazione.

Da giovedì 21 marzo

Un temporaneo rinforzo dell'alta pressione farà aumentare le temperature di qualche grado, specialmente in montagna. Le massime potranno essere diffusamente oltre i 20 °C con punte di 22/23 °C nella giornata di venerdì. Minime stazionarie o in leggero calo per la presenza di rasserenamenti più ampi e duraturi. Assenza di fenomeni significativi.

Tendenza successiva

Nel weekend delle Palme si delinea una situazione di incertezza con possibili piogge irregolari e brusco calo delle temperature da domenica. Evoluzione da confermare.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino