Chi è il Team Zucconelli di Sanpaolo Invest?

Il Team Zucconelli è un Team di Consulenza Finanziaria e Patrimoniale della Divisione Private Advisory della rete Sanpaolo Invest con base a Torino. Il Team è composto da Ivano Zucconelli, Consulente Finanziario e Patrimoniale con esperienza trentennale, e due giovani Consulenti Finanziari con esperienze internazionali: Valeria Giannoli e Andrea Colantonio.

Perché organizzate eventi a tema finanziario e patrimoniale a titolo gratuito?

Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione le nostre competenze e conoscenze per far sì che le persone possano essere più consapevoli delle loro decisioni economico-finanziarie. Inoltre, grazie alla continua interazione che abbiamo con gli investitori, abbiamo raccolto moltissime tematiche che reputiamo poter essere di interesse generale sul mondo della finanza, degli investimenti e della pianificazione finanziaria. Ecco perché dedichiamo degli eventi esclusivi per trattare i temi di più largo interesse per gli investitori e per gli appassionati del mondo della finanza e dei mercati finanziari.

Qual è il vostro prossimo evento?

Il nostro prossimo evento si terrà il 9 aprile alle ore 18:00 presso Sanpaolo Invest in via magenta 19, a Torino. A grandissima richiesta, è arrivato finalmente l'evento dedicato agli immobili! Questo evento è intitolato: “Il tuo immobile è ancora un bene strategico? Cosa devi sapere per valutare il tuo Patrimonio Immobiliare”. Per iscriversi, basta cliccare al seguente link: https://www.teamzucconelli.it/eventdetails/il-tuo-immobile-e-ancora-un-bene-strategico-cosa-devi-sapere-per-valutare-il-tuo-patrimonioimmobiliare

Cosa vi ha spinti ad organizzare un evento sul tema dell’immobiliare?

Innanzitutto, è doveroso fare una premessa: un aspetto cruciale nella gestione del patrimonio è, nella parte investimenti, la diversificazione di portafoglio. Questa strategia implica la distribuzione del capitale in una varietà di asset class. Perché è importante ed essenziale la diversificazione? Perché essa offre una protezione contro i rischi specifici di ciascun settore e garantisce una maggiore stabilità nel lungo termine. Tra le opzioni di investimento, l'immobiliare spicca come una scelta popolare per molti. Tuttavia, è essenziale comprendere che non tutti gli investimenti immobiliari sono uguali. I migliori investimenti in questo settore sono quelli che generano un flusso di cassa positivo, contribuendo così a coprire i costi associati all'immobile. Ma non è tutto: l'immobiliare richiede una prospettiva a lungo termine, diventando così parte integrante di una pianificazione finanziaria completa.

Per comprendere appieno il ruolo degli immobili nel panorama finanziario italiano, il nostro Team di consulenza finanziaria e patrimoniale, insieme all'avvocato Franco Scancarello, si impegna ad esplorare le dinamiche del mercato immobiliare nazionale. Attraverso un'analisi dei fattori economici e sociali che influenzano il settore immobiliare, l'evento rappresenta un'opportunità unica per gli investitori e gli appassionati di finanza.

In conclusione, equilibrare il patrimonio immobiliare con quello mobiliare è fondamentale per perseguire una gestione finanziaria sana e redditizia nel lungo periodo. Speriamo che con questo evento gli investitori possano portarsi a casa alcuni strumenti necessari per prendere decisioni informate e strategiche per il loro futuro finanziario.

Non è tutto!

Abbiamo pubblicato il palinsesto eventi dell’anno 2024 sul nostro sito web: https://www.teamzucconelli.it/i-nostri-eventi. Scopri tutti i nostri eventi in programmazione e prenota il tuo posto con anticipo per non rischiare il sold out!

Per maggiori informazioni:

ivano.zucconelli@spinvest.com