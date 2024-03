Settimana del Lavoro: il programma di Lunedì 18 marzo

Da oggi a sabato 23 marzo al Polo del ‘900 si tiene la quarta edizione della Settimana del Lavoro, curata da ISMEL Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, settimanalavoro.it

Il tema 2024 è Voglio vivere bene - Equità, Benessere, Sviluppo. Docenti, ricercatori e ricercatrici, professionisti, parti sociali, rappresentanze politiche, sindacali e datoriali analizzeranno i nuovi rapporti tra vita e lavoro per capire come sta cambiando l’atteggiamento degli italiani nei confronti del lavoro - inteso come cultura e sistema di valori - e di principi fino a ieri consolidati, con un’attenzione particolare alle istanze delle nuove generazioni nel passaggio dalla scuola alla professione.

La rassegna prende avvio alle 18.00, all’Auditorium del Polo del ‘900 (Piazzetta Antonicelli) con il panel di apertura dal titolo Good Job. Good Life. Attraverso i contributi di quattro diverse esperienze di lavoro si dialogherà per raccogliere i primi spunti utili a comporre il Manifesto della qualità di vita di lavoro. Alla realizzazione del Manifesto concorreranno tutti i relatori che si susseguono nella Settimana del Lavoro per restituire alla fine degli incontri un contributo di riflessione e futura progettazione sociale, indicativo delle attese dei lavoratori e degli strumenti per renderle concrete.

h 18.00 – 20.30

Polo del ’900 — Auditorium

GOOD JOB. GOOD LIFE.

Quattro esperienze di lavoro con cui dialogare.

Quattro contributi per immaginare e comporre con tutti i partecipanti il

“Manifesto della qualità di vita di lavoro”.

Valentina Consiglio — Direttrice Legacoop Piemonte

Barbara Graffino — Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Torino

Francesco Ramella — Direttore del Dipartimento di Culture,

Politica e Società Università di Torino

Letizia Bergamasco — Ricercatrice Links Foundation

Provoca, sollecita la conversazione e accompagna la produzione

Enrico Gentina — organizer di TEDxTorino, formatore, ascoltatore

Il programma della giornata, vai alla pagina dedicata: https://www.settimanalavoro.it/settimana-2024/03-18/

INFO

Settimana del Lavoro 2024

18 - 23 marzo, Torino - Polo del ‘900, settimanalavoro.it

Piazzetta Franco Antonicelli, palazzo San Daniele

L’ingresso è libero e gratuito, sino ad esaurimento posti

In convenzione con il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. Per informazioni, didattica-cps.unito.it

ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali, è un Centro archivistico-bibliotecario, di documentazione e ricerca, in cooperazione fra istituti culturali e realtà sociali fondato a Torino nel 2008. Un progetto unico nel suo genere in Italia, capace non solo di custodire la memoria storica, ma di restituirla a un pubblico più vasto utilizzando linguaggi e forme innovative. Dal 2016 fa parte del Polo del ‘900 (ismel.it)