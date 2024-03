Al via la riqualificazione dell'area verde tra corso Vercelli e via Desana

Dopo le denunce dei residenti di Barriera di Milano sul costante degrado e la poca sicurezza percepita nella piccola area verde che si trova tra corso Vercelli e via Desana , la Circoscrizione 6 ha avviato i lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza del giardinetto.

Da poco tempo è stato effettuato lo sgombero di una bicicletta abbandonata e in cattivo stato, oltre ad aver riverniciato la fontanella e sostituito un cassonetto arrugginito. I prossimi interventi saranno finalizzati a ripristinare l'area, effettuando lavori di riqualificazione dei marciapiedi circostanti e ripristinando lo stato arboreo ormai degradato.

"Quest'area presentava molte criticità: panchine marce e rovinate, aiuole invase da rifiuti di vario genere che hanno ucciso diverse piante e altri problemi strutturali - ha dichiarato la coordinatrice all'ambiente della Circoscrizione 6 Giulia Zaccaro -La fontanella è stata da poco riverniciata ed è stato sostituito il cassonetto nell'area. Un'idea futura per l'area, dopo averla messa in sicurezza, potrebbe essere di dare la parte verde in gestione ai cittadini".

Il Pd: "Giusto abbellire questo tratto"