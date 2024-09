Maltempo, allerta arancione a Torino. Danni in val di Susa: crollano due ponti a Mattie, isolate 30 persone a Bussoleno

L’ allerta arancione diramata da Arpa nelle scorse ore per le vallate del Torinese è confermata dalla quantità di acqua scesa in queste ore. Picchi di 138 millimetri di acqua a Giaglione, in alta val di Susa, scesa in 24 ore, con precipitazioni che però continueranno nelle prossime ore.

Si registrano i primi danni in località Combe nel comune di Mattie dove è straripato il torrente Gerardo che ha causato il crollo di due ponti. Ci sarebbero 22 persone isolate. Nella vicina frazione Giordani, che non è isolata perché raggiungibile da un terzo ponte, è invece stata disposta la chiusura della Strada Provinciale Sp 207 in direzione Bussoleno. La borgata Santa Petronilla di Bussoleno è isolata per caduta di materiale sulla strada di accesso. Le squadre di soccorso di Bardonecchia sono invece impegnate nell'evacuazione di un gruppo di ospiti del rifugio Scarfiotti, isolati da una frana.

In Val Chisone si è verificata a Perosa Argentina l’esondazione di rii minori che hanno parzialmente invaso la sp23, chiusa a Pinasca e da Perosa a Fenestrelle. Chiuse anche per piccole esondazioni le sp 261, 207, 255, nonché la ss 26 in Val d’Aosta.

Nelle Valli di Lanzo la Stura ha superato a Mezzenile il livello di pericolo idraulico del torrente, a Lanzo e Cantoira superato il livello di guardia.

A Torino fiumi entro i limiti

"In questo momento i livelli del Po, della Dora e degli altri fiumi di Torino - fanno sapere della Città - si attestano entro i limiti di guardia, anche se le portate risentono delle forti piogge già verificatesi". "Gli ulteriori apporti delle prossime ore fanno prevedere un superamento della soglia ai Murazzi nel pomeriggio quando i fenomeni dovrebbero poi progressivamente attenuarsi" conclude il Comune.

Gabusi: "Aperta la Sala operativa della Regione"

"La Sala operativa è aperta da questa mattina, ma ho voluto sentire tutti i sindaci più coinvolti per comprendere meglio la situazione e sopratutto offrire il supporto della Regione e del sistema di Protezione civile per i primi interventi di emergenza. Come al solito i volontari sono già all'opera da questa notte per i primi interventi urgenti", ha puntualizzato l'assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi.