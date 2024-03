Protesta contro Israele: dopo le contestazioni del mattino, torna la calma al Rettorato [VIDEO]

Dopo le tensioni di questa mattina, con alcuni studenti che al grido di "Via Israele dall'Università", avevano protestato di fronte a Palazzo Nuovo prima e al Rettorato di via Po poi, è tornata la calma all'Università.

Tornata la calma al Rettorato

La protesta contro gli accordi tra Unito e le Università israeliane. Circa 20 universitari, legati alle organizzazioni 'Cambiare Rotta' e 'Progetto Palestina', hanno fatto irruzione alla riunione del Senato Accademico e chiesto di ridiscutere degli accordi. Nel primo pomeriggio la seduta si è quindi aperta agli studenti, per un momento di dialogo.

Alcuni docenti hanno sottolineato, nonostante posizioni critiche sulla risposta israeliana a Gaza, l'importanza della ricerca e del confronto tra università. È stato ricordato come per ogni bando i dipartimenti controllino in modo approfondito i contenuti e le conseguenze delle ricerche, per evitare utilizzi bellici.

Le richieste dei docenti

Altri docenti, insieme alla rappresentante del personale tecnico, hanno invece sostenuto la decisione di interrompere gli accordi nonostante non ci sia alcun pericolo, ma di farlo comunque per mandare un messaggio politico.