Nel weekend sole e nubi sul Torinese: temperature in rialzo

Le correnti principalmente occidentali in quota insisteranno ancora per qualche giorno, portando una situazione più stabile ma ancora non del tutto priva di passaggi perturbati. Temperature in lento recupero verso la media del periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 3 a lunedì 6 maggio.

Cielo in mattinata sereno o poco nuvoloso, poi dal pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi con rovesci isolati o anche sparsi sulle pedemontane e in serata anche possibili sulle pianure.

Sabato il ciclo sarà più o meno lo stesso, con nuvolosità irregolare e qualche rovescio, meno diffusi di oggi. Più sole ad est.

Domenica stesso copione ma con rovesci e anche qualche temporale in più al pomeriggio soprattutto sui settori alpini e pedemontane nordoccidentali e settentrionali.

Lunedì una perturbazione più estesa interesserà quasi tutto il Nord Ovest con piogge e temporali sparsi.

Temperature in graduale rialzo oggi, poi per lo più stazionarie ed in media con il periodo. Le massime saranno comprese generalmente tra 20 e 22 °C con un calo lunedì causa perturbazione. Le minime saranno comprese tra 10 e 13 °C, in leggero aumento da domenica.

Venti oggi deboli variabili meridonali su pianure, e qualche raffica di Foehn sulle Alpi in esaurimento dalla mattinata. Domani ancora assenti o deboli meridionali, poi da domenica cominceranno a ruotare da est e ad aumentare di intensità. Lunedì ruoteranno di nuovo per divenire più settentrionali e anche localmente moderati.

Tendenza successiva.

Le correnti in quota cominceranno ad oscillare tra nord e sud, alternando quindi periodi instabili a periodi più stabili tipici della primavera. Temperature comunque gradevoli con l'avanzare della stagione.

Previsioni stagionali

Previsione rischio grandine e dati grandinate

Torino

