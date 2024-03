Flessibilità, rispetto dei valori e mentalità accogliente: le qualità di vita di lavoro che cercano i giovani [VIDEO]

Fino a sabato 23 marzo al Polo del ‘900 si tiene la quarta edizione della Settimana del Lavoro, curata da ISMEL Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, settimanalavoro.it

"Saranno sei giorni di incontri e dibattiti - spiega Elena Sgubbi, direttrice ISMEL -. Si alterneranno una sessantina di relatori e relatrici che ci racconteranno il loro punto di vista con l'idea di comporre alla fine un manifesto della qualità della vita del lavoro".

Il tema 2024 è Voglio vivere bene - Equità, Benessere, Sviluppo. Docenti, ricercatori e ricercatrici, professionisti, parti sociali, rappresentanze politiche, sindacali e datoriali analizzeranno i nuovi rapporti tra vita e lavoro per capire come sta cambiando l’atteggiamento degli italiani nei confronti del lavoro - inteso come cultura e sistema di valori - e di principi fino a ieri consolidati, con un’attenzione particolare alle istanze delle nuove generazioni nel passaggio dalla scuola alla professione.

La rassegna è iniziata con il panel di apertura dal titolo Good Job. Good Life. Attraverso i contributi di quattro diverse esperienze di lavoro si è dialogato sui primi spunti utili a comporre il Manifesto della qualità di vita di lavoro.

"In base alla mia esperienza personale - racconta Letizia Bergamasco, ricercatrice Ricercatrice Links Foundation e ospite di questo primo panel - riassumerei tre punti per la qualità di vita di lavoro: flessibilità per conciliare esigenze personali e lavoro; rispetto di alcuni valori fondamentali, dalla parità di genere all'inclusione a 360 gradi; mentalità accogliente".

"Si tra tracciando una generazione molto diversa dalle precedenti - spiega Francesco Ramella, professore dell'Università di Torino e Direttore del dipartimento di Culture, Politica e Società -. Quello che chiedono i giovani è un lavoro non povero di reddito, di tutele, di contenuti e conciliabile con la qualità della vita".



INFO

Settimana del Lavoro 2024

18 - 23 marzo, Torino - Polo del ‘900, settimanalavoro.it

Piazzetta Franco Antonicelli, palazzo San Daniele

L’ingresso è libero e gratuito, sino ad esaurimento posti

In convenzione con il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. Per informazioni, didattica-cps.unito.it

ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali, è un Centro archivistico-bibliotecario, di documentazione e ricerca, in cooperazione fra istituti culturali e realtà sociali fondato a Torino nel 2008. Un progetto unico nel suo genere in Italia, capace non solo di custodire la memoria storica, ma di restituirla a un pubblico più vasto utilizzando linguaggi e forme innovative. Dal 2016 fa parte del Polo del ‘900 (ismel.it)