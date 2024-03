Settimana del lavoro 2024, ecco il programma di martedì 19 marzo, tra grandi dimissioni e le richieste dei giovani

I giovani e il mondo del lavoro: un rapporto non semplice da analizzare

La Settimana del Lavoro 2024 prosegue con la prima delle tre mattinate dedicate alle istanze delle nuove generazioni.

Cosa chiedono i giovani al lavoro? E cosa chiede il lavoro ai giovani? è il titolo dell'incontro - rivolto alle classi V - che si svolge martedì 19 marzo alle ore 10.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico “A. Avogadro”. Il passaggio dalla scuola al lavoro è il momento più importante: indagare su quale percezione hanno gli allievi di questa fase permette di valutare le possibili azioni utili ad aiutarli a orientarsi nella scelta tra le diverse opportunità professionali o formative.

Altro tema della giornata il benessere organizzativo e l’insieme delle strategie che un’azienda può attuare per essere maggiormente attrattiva agli occhi dei lavoratori. Nel panel Employer branding: punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro Brunella Airaudo, Regional Director Nord Ovest Randstad Italia illustrerà due studi, l’Employer Brand Research 2023 e il Workmonitor 2024, alle ore 15.00 presso l’Auditorium del Polo del ‘900.

Secondo l’EBR, per gli italiani nel 2023 la conciliazione tra vita-lavoro è diventata il primo fattore nella scelta dell’azienda per cui lavorare, seguita da un’atmosfera di lavoro piacevole e dallo stipendio. Nella ricerca di impiego i benefit immateriali oggi sono importanti tanto quanto quelli materiali e oltre metà dei lavoratori cerca un’azienda che offra equità, diversità e inclusione. Anche i risultati del Workmonitor 2024 su ambizione e carriera paiono in linea: la maggior parte dei lavoratori italiani infatti si definisce ambizioso, ma la carriera è solo al nono posto. Crolla la motivazione e oggi si cerca più equilibrio e flessibilità che una promozione. Esigenze che le aziende devono impegnarsi a soddisfare con politiche HR a tutto tondo, tenendo conto dei bisogni dei lavoratori sempre più complessi e

Segue alle ore 18.00 il dibattito a partire da “Le grandi dimissioni”, uno dei libri sui temi del lavoro più letti e discussi nel 2023 che tratteggia un fenomeno divenuto segnale inequivocabile di un mutato rapporto tra la vita e il lavoro in cui l’idea di lavoro come identificazione e fondamento della dignità di essere umano viene sempre di più messa in discussione. L’autrice Francesca Coin dialoga sul tema con Lorenzo Pregliasco, giornalista, divulgatore e analista politico.