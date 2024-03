Settimana del Lavoro: gli appuntamenti di martedì 19 marzo 2024

La Settimana del Lavoro 2024 pone particolare attenzione alle istanze delle nuove generazioni, nel passaggio cruciale dalla scuola al mondo professionale. A queste tematiche sono dedicate tre delle mattinate del programma, la prima coinvolge le classi V

Altro tema della giornata l’Employer branding, l’insieme delle strategie che un’azienda può attuare per essere maggiormente attrattiva agli occhi dei lavoratori.

Chiudono la giornata il dibattito a partire libro “Le grandi dimissioni”, fenomeno divenuto segnale inequivocabile di un mutato rapporto tra la vita e il lavoro e la proiezione del film “Le invisibili”, in collaborazione con Job Film Days.

h 10.00 – 12.0

Istituto Tecnico A. Avogadro - Aula Magna

COSA CHIEDONO I GIOVANI AL LAVORO? E COSA CHIEDE IL LAVORO AI GIOVANI?

È l’occasione per avvicinare i giovani al lavoro, rilevare le loro aspettative e capire come immaginano il loro futuro.

L’evento sarà preparato da focus group svolti dalle classi quinte dell’IIS Avogadro per riflettere sugli aspetti riguardanti il loro inserimento nel mondo del lavoro. Tali attività saranno supportate da professionisti ed animatori che provvederanno a stimolare il dibattito, a coordinare e sintetizzare le possibili istanze che emergeranno dalla discussione. Il passaggio dalla scuola al lavoro è il momento più importante per le nuove generazioni. Indagare su quale percezione hanno studenti e studentesse di questa fase della loro vita permette di valutare le possibili azioni da intraprendere per favorire il loro orientamento nelle molteplici opportunità offerte sia dal mondo del lavoro che dal prosieguo del loro percorso formativo.

saluti: Prof. Anna Luisa Chiappetta — Dirigente Scolastico Istituto A. Avogadro

Le classi V Liceo Scientifico e Meccanica, Meccatronica ed Energia dialogano con:

Giorgio Vernoni — IRES Piemonte

Vivien Sardo — Owner LLS3D srl

Stefano Molina — Responsabile Area Scuola e Università Unione Industriali Torino

modera: Giulio Lambresa — Vicepresidente ISMEL

h 15.00 – 16.30

Polo del ’900 – Auditorium

EMPLOYER BRANDING, PUNTO DI INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

In un mercato del lavoro sempre più complesso e flessibile, con la presenza di 4 generazioni, le organizzazioni devono sempre più distinguersi attuando strategie di Employer Branding efficaci e strutturare proposte di valore per le risorse, analizzando le loro necessità e i loro desiderata, non solo per attrarre ma anche per consolidare le collaborazioni già in essere. Le organizzazioni devono fidelizzare e motivare le persone e far sì che diventino “ambasciatori” dell’impresa. Per avere un vantaggio competitivo sul mercato è necessario conoscere in maniera approfondita il mondo del lavoro e comprendere cosa spinga una potenziale risorsa a legare il proprio futuro ad una determinata impresa. Una cultura solidale dell’ambiente lavorativo incoraggia, responsabilizza e promuove la produttività.

Anna Pasquetti — espone la tesi di laurea Il mercato del lavoro in Italia e

in Europa e le sue disfunzionalità: analisi della disoccupazione tra flessibilità e crisi.

basata su interviste di ISMEL a giovani lavoratori e lavoratrici.

Brunella Airaudo — Regional Director Nord Ovest Randstad Italia.

Serena Candeo — Psicologa del Lavoro e dell’Organizzazione, Business Coach –

Serendipity Srl - Consigliera Aidp Gruppo Piemonte

Maria Teresa Cianciotta — Segretaria Confederale UIL Torino e Piemonte

Clara Rocca — HR Director di Dimar S.P.A. - Consigliera Nazionale Aidp

modera Monica La Cava — Consulente di Mangement, HR,

People strategy, formazione manageriale - Presidente Probiviri Aidp

Piemonte e VdA

h 18.00 – 19.00

Polo del ’900 – Biblioteca e Archivi

LE GRANDI DIMISSIONI

In una congiuntura storica in cui vengono ridiscussi precetti un tempo assodati legati al lavoro, ad esempio la nostra identificazione con esso e l’idea del lavoro come fondamento della dignità di essere umano, le ricerche fanno emergere il fenomeno delle grandi dimissioni. Uno dei libri sui temi dimissioni” di Francesca Coin alla scoperta di come questo fenomeno possa essere il segnale inequivocabile di un mutato rapporto tra la vita e il lavoro.

Francesca Coin — Sociologa

Lorenzo Pregliasco — Giornalista, divulgatore e analista politico

h 21.00

Polo del ’900 – Auditorium

JOB FILM DAYS

a cura di

Annalisa Lantermo

Le invisibili

di Louis Julien Petit (Francia 2019, 102’)

Campione d’incassi in Francia con oltre 10 milioni di euro al box office, Le invisibili è un’imperdibile commedia degna del miglior Ken Loach, capace di unire impegno e divertimento per affrontare un tema quanto mai attuale. Protagoniste del film sono quattro assistenti sociali dell’Envol, un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione impossibile: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle loro assistite, abituare a vivere in strada. Violando ogni regola e incappando in una serie di equivoci, riusciranno infine a dimostrare che la solidarietà al femminile può fare miracoli. Diretto da Louis-Julien Petit, il film si ispira al lavoro sul campo di Claire Lajeunie, che ha dedicato un libro e un documentario alle donne senza dimora di Parigi, ma offre anche un ritratto straordinario delle assistenti sociali e delle volontarie impegnate ad aiutarle, spesso “invisibili” loro stesse agli occhi della società.

Scopri il programma della giornata al seguente link: https://www.settimanalavoro.it/settimana-2024/03-19/

INFO

Settimana del Lavoro 2024

18 - 23 marzo, Torino - Polo del '900

Piazzetta Franco Antonicelli, palazzo San Daniele

L’ingresso è libero e gratuito, sino ad esaurimento posti

In convenzione con il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. Per informazioni, didattica-cps.unito.it

