Aggressioni sui mezzi pubblici, c'è una linea che fa paura: un episodio su cinque avviene sul 4

La linea 4 si conferma una di quelle più a rischio per le aggressioni a bordo

La linea 4 si conferma la meno sicura della città: più di un'aggressione su 5 avviene sul tram che collega Mirafiori Sud a Falchera. Nei primi 6 mesi del 2023 e del 2024, guardando ai numeri forniti da GTT alle commissioni trasporti, pari opportunità e servizi pubblici locali del Consiglio comunale, sono state registrate rispettivamente 9 e 10 aggressioni verso autisti e passeggeri. Le altre linee hanno numeri ben diversi: nel 2023 al secondo e terzo posto si trovano le linee 49 e 10 con 3 e 2 aggressioni, mentre nel 2024 le linee 18 e 27 con 5 e 3.



I numeri da gennaio a giugno

Il totale di aggressioni registrate da gennaio a è stato di 12 verso conducenti e 36 verso i passeggeri, alle quali se ne sommano 6 verso i controllori. Nel 2024, invece, le aggressioni verso gli autisti sono state 15, quelle contro i passeggeri 32 e 10 quelle verso i controllori, per un totale di 57 rispetto alle 54 del 2023.



Dare più sicurezza

Come spiegato dal dirigente GTT Claudio de Consoli, nei primi sei mesi del 2024 sono stati 480 gli eventi segnalati a GTT entro 8 ore dalla registrazione, permettendo la conservazione delle immagini che altrimenti verrebbero eliminate per privacy. Di queste, 280 sono state scaricate dalle forze dell'ordine. I mezzi sui quali sono presenti le telecamere sono quasi l'81% del totale (970 su 1206), ai quali si aggiungono le circa 1500 videocamere presenti nella linea metropolitana. Carenti i tram: solo 118 su 181 hanno ad oggi l'impianto di registrazione a bordo (65%). Col rinnovo dei mezzi, l'obiettivo di GTT è quello di raggiungere il 100% di copertura, per garantire maggiore sicurezza a passeggeri e personale.