Canalis (Pd): "Alle numerose difficoltà con cui convivono le Rsa si aggiunge anche la riduzione dei pannoloni"

"La DGR 12-7878 della Giunta Cirio dello scorso 11 dicembre 2023 ha ridotto in maniera significativa le quantità di dispositivi per l’incontinenza consegnati gratuitamente dalle ASL alle RSA. Molte RSA, non adeguatamente informate dalle ASL, hanno pertanto richiesto alle famiglie di integrare il costo dei pannoloni, a partire dall’1.3.2024. Un disagio in più per nuclei familiari già messi a dura prova dall’onerosità delle rette e dalla durezza degli anni della pandemia", attacca Monica Canalis, consigliera regionale del PD.

"Gli ausili per l’incontinenza forniti dalle ASL sono fondamentali per tutelare la dignità e il benessere degli anziani non autosufficienti e per alleviare il carico economico sulle famiglie, oltre a migliorare sensibilmente la qualità dell'assistenza, in termini di igiene e prevenzione delle infezioni e delle piaghe da decubito. Inoltre, l'acquisto centralizzato dei dispositivi da parte della Regione porta ad ottenere prezzi migliori con risparmi per l’intero sistema e alleggerisce il carico gestionale delle RSA permettendo loro di concentrare le risorse su altri aspetti dell'assistenza".

"Nel rispondere oggi al mio Question Time sul tema, la Giunta ha dichiarato che la Dgr ha recepito nuovi criteri nazionali, sia per le prestazioni domiciliari sia per quelle residenziali, che prevedrebbero nuove tipologie di pannoloni per la notte, con caratteristiche tecniche di maggiore assorbenza e conseguente minor necessità di utilizzo. Resta il fatto che le famiglie e le RSA non sono state adeguatamente informate del cambio di prestazione e che il cambiamento sta peggiorando la percezione della cura, in un momento già molto faticoso per gli utenti, per le loro famiglie e per i gestori", ha concluso Canalis.