"Installare a Torino il "Telefono del Vento", la cabina per parlare simbolicamente con i defunti"

"Il Telefono del Vento"

In via Tripoli, all'angolo con via Boston, è presente una cabina del telefono in stato di abbandono e in via di rimozione. Da qui parte la mozione elaborata dall'esponente del partito della Meloni. "Il "Telefono del Vento" - spiega Domenico - ha suscitato grande emozioni prima in Giappone e poi in Italia a Capannoli in provincia di Pisa".