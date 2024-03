Nuovi alberi e roseto, viali e piazza senza auto: lunedì al via i lavori al Valentino

Con la consegna del cantiere all'impresa, lunedì verranno avviati i lavori di restauro del parco del Valentino: un intervento da 13 milioni di euro, interamente finanziato con fondi Pnrr. Il progetto esecutivo è stato approvato ieri dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessore al Verde e alla Cura della città Francesco Tresso.

Più verde ed aree pedonali

"Il grande progetto di riqualificazione del Valentino con i fondi Pnrr - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - sta prendendo forma e procede nei tempi stabiliti. Dopo il cantiere avviato a Torino Esposizioni per la nuova Biblioteca Civica Centrale, partono anche i lavori sul Parco".

"Il Parco - aggiunge l'assessore Francesco Tresso - non chiuderà durante i lavori, se non in alcuni punti, in base all'avanzamento dei cantieri, proprio per non privare i torinesi e i turisti di un polmone verde che entro il 2026 sarà completamente rinnovato".

Una delle novità più significative riguarderà la pedonalizzazione del Parco, con la rimozione dell’asfalto dai suoi viali principali e la sostituzione con una pavimentazione permeabile. Questo intervento, che riguarderà una superficie di 65 mila metri quadrati, restituirà al Valentino il suo fascino originario con importanti benefici anche dal punto di vista della mitigazione climatica.

Grazie alla riduzione della larghezza dei viali da 16/20 metri a 9, verranno liberati circa 20 mila metri quadrati di nuova superficie a prato: più verde quindi e 555 nuovi alberi, che andranno ad incrementare il patrimonio arboreo.

Nuovo roseto e piazza pedonale

Oltre alle modifiche nei viali principali, alcune aree del Parco saranno completamente ridisegnate, tra cui piazza Rita Levi Montalcini e lo spazio di fronte alla Fontana dei 12 mesi, dove sarà realizzata una nuova piazza pedonale. Inoltre, nel giardino roccioso verrà realizzato un nuovo roseto con spazi per il riposo, e saranno rinnovati tutti gli arredi urbani, l'illuminazione a led e la segnaletica.

Parcheggio nel Padiglione 5

Anche il Padiglione 5 di Torino Esposizioni vedrà importanti cambiamenti, con la creazione di circa 600 nuovi posti auto e una nuova copertura.

Progetto da 166 mln di euro

La riqualificazione del Valentino è un tassello del più ampio progetto con cui la Città investirà nell’area 166 milioni di euro di fondi Pnrr e che include anche la realizzazione della nuova Biblioteca Civica Centrale all’interno di Torino Esposizioni, la riqualificazione del Teatro Nuovo, il restauro del Borgo Medievale e al ripristino della navigazione turistica sul Po.