Il nuovo giardino della scuola "Armstrong" rende omaggio al mito di Fetonte, che annegò nel Po [FOTO]

Fetonte era il figlio di Apollo, e il mito racconta che guidando il carro del padre cadde nel fiume Eridano, identificato poi con il Po, dove annegò. Alcuni localizzano la sua morte proprio nel luogo dove secoli dopo sorgerà Torino. Le sorelle, le Eliadi, per la disperazione piansero ambra e si trasformarono in pioppi. Proprio sette pioppi sono stati piantati nel " Bosco delle Eliadi ", il nuovo giardino della scuola "Armstrong" di via Montegrappa , donati dalla Fondazione Marazzato .

"Quando restituiamo uno spazio alle bimbe e ai bimbi, ma anche agli adulti, è una bella giornata - ha commentato l'assessora all'istruzione e alla rigenerazione urbana Carlotta Salerno - e quando viene fatto da tante persone insieme è ancora più significativo. Le amministrazioni hanno detto restituiamo lo spazio ai cittadini, e questo è stato fatto. È uno spazio che potrà usare la scuola ma anche la circoscrizione in collaborazione. Prima era un'area non collegata alla scuola, di risulta, ottenuta con gli oneri della costruzione delle case. Fatta per dare uno spazio esterno alla scuola, il progetto è rimasto archiviato in un cassetto, l'architetto Francione ha ripreso la pratica e fatto il progetto per restituire il terreno alla scuola".