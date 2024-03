Auto contro tram: incidente e disagi al traffico questa mattina in corso Agnelli

Brutto inizio di mattinata, oggi, in corso Agnelli all'angolo con via San Marino. In piena zona Santa Rita. Secondo una dinamica ancora da ricostruire, infatti, un tram della linea 4 che stava procedendo in direzione centro città è entrato in "rotta di collisione" con un'automobile di grossa cilindrata che stava attraversando il corso, andando in direzione corso Unione Sovietica.



La vettura, una bmw di colore chiaro, è stata colpita sul lato destro (quello del passeggero), ma fortunatamente l'urto è stato a velocità piuttosto ridotta, con danni limitati e solo un grosso spavento.



Disagi per i passeggeri, che sono stati fatti scendere dal tram per le verifiche del caso. Qualche ritardo dunque nei collegamenti, questa mattina, per chi pensava di raggiungere il centro della città utilizzando il 4.