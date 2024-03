Colonne di fumo dal cantiere di via Mombarcaro: bisogna aspettare la chiusura del riscaldamento

In via Mombarcaro, quasi in piazza Santa Rita, colonne di fumo escono copiose dal terreno aperto per un cantiere. I residenti lamentano la durata dei lavori, visto che la strada è chiusa a tratti già da dicembre, e si chiedono cosa sia quel fumo.

La segnalazione di un lettore in redazione ha una semplice risposta: si tratta di vapore acqueo, senza alcun pericolo per passanti e residenti. Iren ha spiegato che i lavori riguardano un problema al teleriscaldamento, e che il cantiere avrà una durata più lunga perché, per non sospendere il riscaldamento delle abitazioni in zona, alcuni interventi verranno effettuati soltanto in primavera e in estate, per non causare interruzioni.

Al momento, quindi, l'impresa che effettua i lavori sta compiendo solo le azioni propedeutiche che non necessitano di chiudere l'impianto di teleriscaldamento, aspettando la fine della stagione termica.

Inizialmente, i residenti e i negozianti in zona avevano lamentato comunque malfunzionamenti dei riscaldamenti, oltre che della fibra per il collegamento internet, ma nei mesi successivi i problemi sembrano rientrati.