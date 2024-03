Tentano la spaccata in una pasticceria del centro, ma l'arrivo di una volante li costringe alla fuga

Gli agenti della Questura di Torino hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino di 39 anni accusato di furto aggravato con persona rimasta ignota.

È notte fonda quando al 112 giunge una richiesta di intervento per due soggetti incappucciati che intenti a sferrare dei colpi alla vetrina di una pasticceria del centro, la mandano in frantumi.

All’arrivo della pattuglia, i due uomini si separano e imboccano strade diverse, ma gli agenti vedono uno dei due provare a celarsi dietro un cartello pubblicitario. Non riuscendo nell’intento di nascondersi, dopo aver buttato in un bidone un cacciavite di 20 cm, usato verosimilmente per la spaccata, si unisce ad un gruppo di giovani per cercare di confondersi tra di loro e passare inosservato.

Gli operatori però lo raggiungono e rinvengono addosso al 39enne un martello della lunghezza di circa 25 cm, 1 torcia, 1 chiave a brugola in metallo e 1 coltello a farfalla di 20 cm.

L’uomo è stato arrestato.