Ferito a colpi di machete in via Panizza, fermata anche la fidanzata di Pietro Costanzia di Costigliole

Fatto di sangue in via Panizza, fermata anche la fidanzata di Pietro Costanzia di Costigliole

E' stata fermata nelle scorse ore anche la fidanzata di Pietro Costanzia di Costigliole, il giovane di origini nobili accusato di tentato omicidio per il fatto di sangue avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in via Panizza, nel quartiere di Mirafiori, dove un 24enne è stato ferito gravemente a colpi di machete.

Fermata la ventenne Claudia Palin

La Polizia era alla ricerca di un complice e alla fine ha deciso di fermare la ventenne Claudia Palin per detenzione di droga. Nella camera d'albergo dove si trovava con il findazato sono stati trovati cocaina e oltre un chilo di hashish. Tanto da far pensare che sia la droga la vera motivazione di quanto è avvenuto, non un presunto gesto di gelosia o un regolamento di conti per questioni di donne.

Il ferito resta in condizioni gravissime

Intanto restano molto gravi le condizioni del giovane ferito, cui i medici del Cto sono stati costretti ad amputare una gamba a seguito delle lesioni profondissime.