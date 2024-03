Mani insanguinate su Meloni e Netanyahu: gli studenti contro riforma Valditara, repressione e guerra a Gaza

La manifestazione, lanciata dal Fronte della Gioventù Comunista (FGC), si è tenuta in 30 città italiane contemporaneamente, per chiedere lo stop della riforma della scuola, del sostegno del Governo a Israele, e contro le cariche della polizia nei cortei studenteschi delle ultime settimane, a partire dai casi di Pisa e Firenze del 23 febbraio.

"Protestiamo - ha spiegato Caterina Mansueto del FGC e presidente della Consulta provinciale degli Studenti - per l'opposizione al Governo Meloni su tre punti principali. Uno è il sostegno al Governo israeliano sul genocidio in Palestina, poi l'opposizione alla riforma Valditara, infine la questione della repressione a partire da Pisa e Firenze. Ci teniamo a precisare che la repressione degli studenti non è partita col Governo Meloni, ma c'è stata anche prima con tutti i governi precedenti, anche di sinistra. Oggi abbiamo avuto anche il sostegno del sindacato degli insegnanti che si oppongono alla riforma Valditara, ma nonostante questo la nostra voce non è stata ascoltata".

Presenti anche i ragazzi del Buniva di Pinerolo