Spacciava davanti alla scuola offrendo droga agli studenti: arrestato un 22enne

Nel pomeriggio di martedì, il Commissariato di Barriera Nizza ha effettuato un controllo straordinario del territorio, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e dell’unità cinofila della Polizia di Stato.

L’attività si è concentrata nelle aree di piazza Bengasi e zona lingotto. La polizia ha identificato 40 persone e arrestato un ventiduenne ivoriano. Sequestrati anche vai grammi di droga.

In particolare, dopo diverse segnalazioni e di successivi accertamenti, un blitz davanti all’istituto scolastico di via Thonon ha portato a identificare, tra la folla di studenti, un giovane di origini africane che cercava di allontanarsi dirigendosi verso via Nizza dopo aver scambiato qualcosa con un altro ragazzo.



I poliziotti sono riusciti a fermare l'uomo, ventiduenne: in quel momento il giovane ha fatto cadere un involucro di carta stagnola dalla tasca dei suoi pantaloni con all'interno una trentina di dosi termosaldate di crack, eroina e cocaina. Contemporaneamente ha cercato di deglutire qualcosa, ma gli operatori sono riusciti a impedirglielo: in bocca teneva una cinquantina di dosi tra crack e eroina.

Lo stupefacente è stato sequestrato e il ragazzo arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.