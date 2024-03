Dopo Elkann, il 3 aprile il Piemonte al tavolo Stellantis. Cirio: "Mirafiori cuore nazionale automotive"

Lo scorso 14 febbraio il Presidente Cirio aveva incontrato a Roma il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Sul tavolo romano i timori che riguardano il caso di Mirafiori: storica culla della produzione di auto dai tempi della Fiat. Ma che ora. - tra accorpamenti (da Grugliasco per Maserati), modelli fuori produzione (ancora Maserati) e cassa integazione che durerà fino a metà aprile - ha più dubbi che certezze.

Incontro con Elkann

Il 12 marzo Cirio aveva invece incontrato al Grattacielo il presidente di Stellantis John Elkann per fare il punto sugli investimenti in atto, in particolare sul tema dell’elettrico e l’impegno sulla centralità di Mirafiori per il futuro.

Sul tavolo Stellantis interviene anche il segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo: "Avrei una domanda per il Ministro Urso: al tavolo ci sarà Tavares? Venga a dirci di persona che cosa propone ai lavoratori di Mirafiori e all'Italia. In queste settimane ha molto parlato di Mirafiori con agenzie e quotidiani internazionali e nazionali dicendo cose diverse e contradditorie: rischi per l'occupazione e poi promesse, cinesi di Stellantis contrapposti ai cinesi del Governo, 500 termiche dalla Polonia forse... per quanto tempo? Intanto, senza la nuova piattaforma small, a Mirafiori continua il 17esimo anno di cassa integrazione. E rispetto al documento del Piemonte da portare al tavolo, penso che Cirio e Lorusso dovrebbero assumere la piattaforma dei sindacati metalmeccanici torinesi che promuove lo sciopero del 12 Aprile".



“Apprezziamo l’intenzione del presidente Cirio di incontrare i sindacati in vista dell’incontro ministeriale del 3 aprile prossimo a Roma su Stellantis - commentano i segretari generali di Cisl Torino e Piemonte, Domenico Lo Bianco e Luca Caretti -. C’è forte preoccupazione per il futuro dell’auto a Torino e in Piemonte, come dimostra la mobilitazione di tutte le sigle sindacali per il prossimo 12 aprile sotto la Mole. Senza interventi immediati e nuove produzioni l’intero settore, che è un fiore all’occhiello dell’economia piemontese, rischia di impoverirsi e di pagare un prezzo alto sul piano occupazionale e sociale. Come sempre, la Cisl porterà il suo contributo di idee e proposte nel confronto con la regione e con il governo, con l’obiettivo di rilanciare un settore che sta vivendo una profonda trasformazione dovuta alle transizioni in atto”.