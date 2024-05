La “grande” cultura” nei “piccoli” Centri d'Incontro: al via il Festival di Primare della Circoscrizione 7

Nonostante il meteo non proprio clemente, in Circoscrizione 7 c'è aria di primavera. Prende il via oggi, infatti, il Festival di Primavera, cartellone di eventi culturali gratuiti che ha come protagonisti i Centri d'Incontro gestiti dall'ente decentrato, e più precisamente quelli di corso Casale 212 e di corso Belgio 91 a Torino. La rassegna è organizzata in collaborazione con le associazioni del territorio e spazierà dai concerti alle presentazioni di libri, passando dal teatro e non solo.

Il programma di corso Casale 212

In corso Casale 212 (quartiere Madonna del Pilone) si svolgeranno lo spettacolo teatrale “Se questo è un uomo” liberamente ispirato al libro di Primo Levi (sabato 4 maggio alle 21, a cura di Quelli che il Teatro), il concerto-aperitivo “Folksongs” (sabato 11 maggio alle 13, a cura i RosaMystica), l'evento di ballo “Danze occitane” (sabato 11 maggio alle 16, a cura di Auser), il dibattito “Parole in libertà” (sabato 18 maggio alle 10, a cura di Ascot), l'open day con presentazione delle attività di coro “IncontrarSiFaSoul” (domenica 19 maggio alle 16, a cura di SiFaSoulSingers) e lo spettacolo teatrale “Peppino Impastato e la lotta alla mafia” (sabato 25 maggio alle 16, a cura di Theantropos).

Il programma di corso Belgio 91

In corso Belgio 91 (quartiere Vanchiglietta), invece, andranno in scena il coro “Primavera vien cantando” (sabato 4 maggio alle 16, a cura della Corale Incantando), il dibattito “Bullismo e cyberbullismo (lunedì 13 maggio alle 21, a cura di Pinocchio), l'evento di canti e balli “Canson e balade del vej Piemont” (sabato 25 maggio alle 16, a cura di Contessa 'd Mirafiur), l'evento folkloristico “Tradizioni popolari rumene” (sabato 25 maggio alle 21, a cura di Flacara), lo spettacolo teatrale “Vittorio Levante, in servizio ogni istante” (domenica 26 maggio alle 16, a cura di Volti Anonimi) e il “Concerto di primavera” per pianoforte e solisti (sabato 1° giugno alle 16, a cura di Tamagno).