Per chi cerca occupazione dal 2 aprile attivo il nuovo sportello lavoro di Grugliasco

Entrerà in funzione martedì 2 aprile il nuovo “Sportello Lavoro” presso il centro civico “Nello Farina” in via San Rocco 20. Si tratta di un servizio gratuito, con accesso solo su appuntamento, rivolto ai disoccupati o inoccupati residenti a Grugliasco e iscritti al Centro per l'Impiego di Rivoli.

Lo Sportello sarà gestito da personale individuato dalla Società Zona Ovest di Torino s.r.l., ossia la società del Patto Territoriale Zona Ovest, alla quale è stato affidato dall'amministrazione Comunale l'incarico di attivare il progetto “Grugliasco investe sul lavoro per arricchire le persone e le reti di comunità” con il mandato di azioni innovative in favore dei disoccupati residenti a Grugliasco, finalizzate a rafforzare la capacità di trovare lavoro, con priorità per i soggetti più fragili ed esposti al rischio di esclusione sociale.

Lo “Sportello Lavoro” è la prima delle azioni previste dal progetto.