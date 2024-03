Settimana del Lavoro: il programma di oggi, venerdì 22 marzo 2024

Colazione con Creative Mornings. La settimana del Lavoro è anche tappa degli incontri torinesi della community internazionale che aggrega i professionisti delle attività creative.

Il secondo appuntamento della giornata, alle 10.30, è rivolto al mondo aziendale e punta a riflettere sulle interazioni tra crescita, benessere e competitività. Davvero il benessere nelle organizzazioni è un fattore critico di successo? E cosa vuol dire benessere? Ha lo stesso significato per tutte le persone?

Come la Pubblica Amministrazione affronta le continue sfide per migliorare il servizio offerto ai cittadini ed essere un’effettiva leva di modernizzazione, tra l’invocata digitalizzazione dei processi, le opportunità dell’intelligenza artificiale e l’occasione del PNRR? Questi alcuni dei punti su cui si snoderanno le riflessioni dell’incontro delle 15.00 sulla PA.

Il tema dei valori ESG è sempre più all’ordine del giorno nella ricerca occupazione da parte dei giovani e costituisce un fattore cruciale nell’incrocio tra domanda e offerta. Di questo e altri temi si parla alle 18.00 nel panel conclusivo della giornata.

IMPRESE E COMPETITIVITÀ: IL FATTORE BENESSERE

Molte analisi sulle interazioni tra crescita, benessere e competitività mostrano che comportamenti orientati a una maggior sostenibilità sociale e ambientale sembrano coerenti con il raggiungimento di migliori risultati economici. Il clima aziendale, la soddisfazione sul lavoro, l’equilibrio con il tempo libero, la valorizzazione della partecipazione dei lavoratori, l’attenzione al loro benessere, il welfare aziendale e la CSR si affiancano alle innovazioni di processo e di prodotto come fattori determinanti anche delle strategie e del successo delle imprese, oltre ad imporsi come strumento fondamentale per attrarre o trattenere i lavoratori qualificati.

Luciano Pero — Ricercatore e docente alla School of management del Politecnico di Milano

Matteo Canato — Responsabile Selezione, Formazione e Comunicazione interna Nova Coop

Giuseppe De Castro — Agordo Plant HR manager at Luxottica

Gian Luca Giannetti — Country HR Manager Solvay

Cristina Tumiatti — Vice Presidente Piccola Industria Torino Unione Industriali Torino con delega alla cultura d’impresa e Diversity, Equity and Inclusion

Elena Ferro — Segretaria Confederale CGIL Torino

modera Roberto Veronesi — Responsabile Comunicazione e Sviluppo risorse umane Links Foundation

LAVORARE PER I CITTADINI. QUALE RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO?

Nel corso degli ultimi due decenni sono stati promossi molti i tentativi di riformare la pubblica amministrazione (Ministeri, Regioni, Comuni, Giustizia, Scuola, Sanità, Beni Culturali, ecc.). Quali sono stati i risultati e quali sono tuttora le sfide aperte? A quali condizioni l’invocata digitalizzazione dei processi di lavoro e le opportunità delle applicazioni dell’intelligenza artificiale possono favorire la trasformazione della pubblica amministrazione in una leva per la modernizzazione del paese e per favorire un suo sviluppo sostenibile? La massiccia riduzione degli occupati in molti settori della pubblica amministrazione quali conseguenze ha avuto sulla qualità dei servizi? L’età media degli occupati nella PA è tra le più elevate d’Europa, cosa fare realisticamente per immettere nuove risorse umane al servizio dei cittadini e del sistema economico-sociale? Il PNRR sarà l’occasione per disegnare una pubblica amministrazione all’altezza dei bisogni del futuro o sarà un’altra promessa mancata?

I cambiamenti nella Pubblica Amministrazione e le sfide della coesione

sociale e dello sviluppo

Gabriele Bottino — Università degli Studi di Milano

Il settore pubblico dei servizi ad un bivio: rafforzare il suo carattere pubblico

o privatizzare?

Nuova occupazione e nuove competenze per una PA al servizio del Paese

Guido Ortona — Università Piemonte Orientale

Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale nella PA: il caso della Sanità

Ugo Pagallo — Università degli Studi di Torino

La Pubblica Amministrazione di fronte alle sfide del PNRR

Gianfranco Presutti — Comune di Torino

Il lavoro pubblico dopo l’emergenza COVID

Gabriele Gilotto — Segretario del sindacato FP CGIL Torino

modera Giancarlo Cerruti — Università di Torino

COSA TI ASPETTI DAL DOMANI? I VALORI DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO

World Cafè a cura di Associazione Omnia Torino APS

Tramite spunti di riflessione, testimonianze e tavoli tematici, l’incontro vuole

stimolare interazioni e confronti tra più punti di vista sul tema legato al sistema dei valori nel mondo del lavoro. Si tratta di un aspetto sempre più centrale per la ricerca occupazionale da parte dei giovani, non solo in termini di sostenibilità ambientale (quindi legata alla ricerca dei cosiddetti ‘green jobs’), ma anche da un punto di vista etico e sociale, abbracciando quindi un più ampio spettro dei fattori ESG.

Pietro Andreotti — Presidente Omnia Torino

Roberta Parena — HR&IT Director Tubiflex S.p.A-Gruppo Interpump -

AIDP Piemonte e Valle D’Aosta

Umberto Diamante — CEO Samsic Italia

Duccio Travaglini — Co-founder Greencome - LinkedIn Top Voice

