Prosegue la riqualificazione di Torino Esposizioni, la linea 67 e la Navetta Universitaria cambiano percorso

Proseguono i lavori per la riqualificazione di Torino Esposizioni, con un investimento complessivo di 166 milioni di fondi Pnrr sul Parco del Valentino. A partire da lunedì, a seguito di interventi in corso Massimo d'Azeglio per la realizzazione della nuova biblioteca Civica Centrale che prevede anche la pedonalizzazione dell'area davanti alla struttura, le linee 67 - 67 Festiva e la Navetta Universitaria (riservata agli studenti in possesso di tessera universitaria) modificano il percorso e fermate.

Linea 67 – 67 Festiva.

Solo nelle direzioni piazza Arbarello – via Scialoja: da corso Massimo d’Azeglio angolo corso Dante si immettono nella carreggiata centrale e, dopo avere effettuato la fermata n. 2063 - “Torino Esposizioni” dopo via Petrarca, proseguono per corso Raffaello, percorsi normali.

Non sarà più attiva la fermata n. 3325 - “Torino Esposizioni” collocata nella corsia laterale est di corso Massimo d’Azeglio prima di viale Boiardo.

Navetta Universitaria via Quarello-corso Raffaello.

Direzione via Quarello: da corso Raffaello angolo via Pietro Giuria prosegue per corso Massimo d'Azeglio, sottopasso Lanza, corso Dogliotti, sottopasso Spezia, via Martinotti, via Biglieri, via Nizza, via Passo Buole, via Pannunzio, Stazione Lingotto FS, via Bossoli, via Pio VII, via Onorato Vigliani, via Formiggini, via Barbera, via Biscaretti di Ruffia, via Faccioli, via Plava, via Negarville, via Quarello dove effettua capolinea presso il numero civico 19/A alla fermata n.1890 - "Quarello".

Direzione corso Raffaello: dal capolinea presso la fermata n.1890 - "Quarello" prosegue per via Quarello, via Faccioli, via Biscaretti di Ruffia, via Barbera, via Formiggini, via Onorato Vigliani, via Pio VII, via Bossoli, via Pannunzio, Stazione Lingotto FS, via Casorati, via Pio VII, via Passo Buole, via Vinovo, via Genova, corso Bramante, via Nizza, corso Raffaello dove effettua capolinea all'angolo con via Pietro Giuria presso la fermata n. 2064 - "Giuria".

Fermate della Navetta Universitaria

In direzione via Quarello.

n. 2064 - "Giuria" in corso Raffaello angolo via Pietro Giuria

n. 912 - "Lingotto Expo" in via Nizza n.230

n. 2604 - "Stazione Lingotto" in via Pannunzio di fronte alla Stazione FS

n. 1890 - "Quarello" in via Quarello 19/A

In direzione corso Raffaello.