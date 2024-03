Vento su Torino e Città Metropolitana: registrate raffiche oltre i 100 km orari

Una giornata caratterizzata da t emperature prettamente primaverili , quella di oggi, sabato 23 marzo, su Torino e in tutta l’area della Città Metropolitana. Ampiamente superati i 20 gradi in città con un clima ancora più caldo nella pianura del Carmagnolese e nel Pinerolese .

Caldo anche nelle vallate

Andando verso le zone alpine, forte l’escursione termica tra una vallata e un altra. In Val Sangone e Val Pellice le massime sopra i mille metri hanno superato i 15 gradi, mediamente più alte rispetto al periodo. Temperature poco più fredde in Valle Germanasca e in valle di Angrogna. E ancora più basse in Val di Susa.

A Sestriere vento oltre i "cento"