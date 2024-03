Non rispetta la misura restrittiva approfittando di una licenza, ma finisce in ospedale e viene individuato

Ha approfittato di una licenza premio per allontanarsi dalla casa della sorella, ma la 'fuga' di un 52enne, italiano, sul quale pendeva una misura restrittiva emessa dalla casa di reclusione di Alba, è stata fermata dalla necessità di cure ospedaliere.



Nei giorni scorsi il personale di polizia, operante presso l’Ospedale Molinette ha segnalato, chiedendo delucidazioni al Compartimento Polfer, la presunta aggressione ai danni di un uomo, giunto autonomamente in ospedale, che si sarebbe verificata all'interno della stazione di Porta Nuova. Nessuno degli operatori della Polizia Ferroviaria era però a conoscenza di quanto successo.



Da lì sono stati attivati specifici riscontri sulle generalità fornite all’ospedale dall'aggredito che, però, corrispondevano ad una persona deceduta diversi anni prima. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria compartimentale, sospettando una sostituzione di persona, hanno approfondito le indagini. La centrale operativa del 118 ha appurato come l’uomo, più di una volta, avesse fornito il nominativo del deceduto.



Con il successivo ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli ospedali interessati, sono stati estrapolati dei frame che, inseriti nella banca dati per il riconoscimento facciale, hanno portato all'individuazione dell'uomo su cui pendeva la misura cautelare.



Gli agenti hanno quindi controllato le vie del centro cittadino alla ricerca del fuggitivo, rintracciandolo qualche ora dopo ed accompagnandolo presso gli uffici di Polizia, per una completa identificazione.



Dai successivi accertamenti è stata confermata la reale identità del reo, gravato anche da numerosi precedenti di polizia, che è stato ricondotto presso la casa circondariale di Alba nonché denunciato per false attestazioni sulla propria identità personale.