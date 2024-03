Dormiva su un letto di banconote e con accanto l'eroina "nera": spacciatore arrestato al bed&breakfast

I Carabinieri della Compagnia San Carlo hanno arrestato un ventinovenne che a ridosso del fine settimana soggiornava in una camera di un Bed and Breakfast in compagnia di un grosso quantitativo di sostanza stupefacente mista tra metanfetamina, oppio, hashish e cocaina, oltre che a del materiale per il confezionamento della droga e a 14.000 euro in contanti suddivisi in vario taglio.

L’intervento dei militari della Stazione di San Salvario è nato da un’apparentemente innocua telefonata al N.U.E. del 112 fatta per segnalare la presenza di un cliente del B&B colto verosimilmente da un malore. All’accesso in camera, i Carabinieri si sono trovati davanti a una scena di un film: un vero e proprio “market della droga” con il giovane ventinovenne ancora nel letto, immerso nel sonno. Sparsi per l’intera camera, i carabinieri hanno trovato: 587 grammi di metanfetamina in cristalli, commercialmente nota con il nome di “shaboo” - droga venduta anche a frazione di grammo dato il suo alto valore sul mercato e dagli effetti ancora più potenti della cocaina - 173 grammi di sostanza stupefacente resinosa riconducibile a oppio – commercialmente conosciuta con il nome di “eroina nera” o “black tar”, 34 grammi di hashish, suddivisi in “ovuli”, una dose di eroina e mezzo grammo di cocaina.