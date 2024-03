I Sierra, finalisti di X Factor 2019, in concerto al Cap10100

Il palco del Cap10100 è pronto ad accogliere i Sierra, che si esibiranno il 29 marzo, a partire dalle 21.

I Sierra sono un duo musicale italiano formatosi nel 2017 e composto da Medium (pseudonimo di Massimo Gaetano) e Sila Bower (pseudonimo di Giacomo Ciavoni). Attivi dal 2017 nella scena alternative rap capitolina, pubblicano, in maniera indipendente e continuativa, mixtape, canzoni e video creandosi sin da subito un seguito.

Nel 2019 sono saliti alla ribalta a livello nazionale quando sono entrati a far parte del cast della tredicesima edizione di X Factor Italia, dove sono arrivati tra i finalisti. Il loro singolo “Enfasi”, prodotto da Big Fish, ha raggiunto l'11ª posizione dei singoli più venduti e ha ottenuto la certificazione di Disco di Platino dalla FIMI con oltre 70.000 copie vendute a livello nazionale. Nel 2020 hanno pubblicato i singoli “Come mai”, “Senza di te” e “Alla fine ti passa”. Nel 2021 è uscito, invece, per Sony Music Italy il loro secondo album “Profondamente”, che è stato anticipato dal singolo “Mezze lune”. Dopo un periodo di pausa durato diversi mesi, il duo torna sulla scena musicale nel dicembre del 2022 con la pubblicazione di vari singoli a distanza di pochi mesi, "Solitudine", "Poseidon", "Carpe diem", "Ti volevo dire" e "Fidare".



Per info: https://dice.fm/event/xy7ga-sierra-29th-mar-cap10100-torino-tickets?lng=it