Aperta la nuova sede del Sistema Bibliotecario Valsusa, che gestisce 26 biblioteche e 200.000 volumi

Il patrimonio librario della Val di Susa ha una nuova casa. È stata inaugurata sabato 23 marzo a Susa la nuova sede della biblioteca comunale “Enrico De’ Bartolomei”, Centro rete del Sistema Bibliotecario Valsusa, ente gestito dall’Unione Montana che si occupa del coordinamento delle biblioteche del territorio e del loro archivio. Una nuova prestigiosa “casa”, in via Palazzo di Città 36, che apre oggi le porte al pubblico di lettori, curiosi, studenti e appassionati.

“La giunta che mi ha preceduto ha avviato questo ambizioso progetto, lasciandoci un’importante eredità: portarlo a termine. E noi ci abbiamo lavorato con determinazione. I problemi da superare sono stati tanti, ma tutti insieme, amministratori, tecnici, funzionari, un pezzo per volta, siamo riusciti a giungere a questo importante risultato", sottolinea il Presidente dell’Unione Montana Pacifico Banchieri. “Una dimostrazione di come un territorio, lavorando in modo coeso, riesca a ottenere risultati importanti per il bene di tutti i cittadini”.

Trova così compimento l’iter avviato nel 2018, con l’istituzione del Sistema Bibliotecario Valsusa per volontà degli amministratori e della Regione Piemonte, che ne individua il Centro Rete nella biblioteca civica di Susa. In questa prima fase, le biblioteche aderenti al Sistema sono già 20 (Almese, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Giorio, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo e la biblioteca del Liceo Norberto Rosa), ma il numero continua a crescere. Oggi le strutture aderenti sono 26, grazie all’inaugurazione delle biblioteche comunali di Giaglione, Moncenisio, San Didero e all’integrazione di quelle degli Istituti comprensivi di Bussoleno e di Susa e infine della biblioteca dell’Istituto Ferrari di Susa, che verrà inaugurata a breve. Un patrimonio complessivo di circa 200.000 volumi che, grazie alla circolazione libraria, sono disponibili per il prestito per tutti gli utenti delle biblioteche del Sistema, che fanno capo alla segusina “Enrico De’ Bartolomei”.

“Non posso che esprimere soddisfazione per il ritorno di questo importante luogo di cultura in versione rinnovata”, afferma il sindaco di Susa Piero Genovese. “Da oggi questo spazio sarà aperto alla cittadinanza per ben 32 ore settimanali: un gran numero di ore che intendiamo riempire con iniziative in collaborazione con l’Unione Montana e le associazioni. Susa è il baricentro naturale per l’offerta dei servizi, per questo sono certo che la nuova biblioteca sarà un prezioso punto di riferimento per il territorio e per la comunità. Un grande ringraziamento ai funzionari e tecnici dell’Unione Montana e del Comune di Susa che con passione e professionalità hanno contribuito a realizzare questo importante risultato”.

Il trasferimento del patrimonio bibliografico, dagli spazi di via Mazzini 27 alla nuova sede, è stato realizzato nell’estate 2023, con la creazione di due sezioni distinte: una biblioteca di pubblica lettura e una biblioteca storica, per un totale di circa 15.600 volumi (suddivisi in 520 scatole). Una collezione di opere, pubblicate a partire dal 1920, alcune con un alto valore storico, che ora è stata trasferita nella nuova sede di via Palazzo di Città ed è stata catalogata secondo la Classificazione Decimale Dewey, al fine di garantire l’uniformità con il sistema di classificazione internazionale delle biblioteche di pubblica lettura. Oggi sono già stati ricollocati circa 10.000 volumi di pubblica lettura (la parte di biblioteca storica sarà oggetto di una massiccia e puntuale revisione), che trovano sede sugli scaffali posti nelle sale dell’ex tribunale, oggi riconvertiti a spazi di studio e lettura per adulti, studenti e bambini.

“Grazie al Centro rete, in queste sale troviamo non solo il patrimonio della biblioteca di Susa, ma anche quello di 26 biblioteche, più 3 istituti scolastici. Un capitale culturale che si regge in gran parte sul prezioso e indispensabile lavoro dei volontari sul territorio”, aggiunge l’assessore al Sistema Bibliotecario dell’Unione Montana Elisabetta Serra. E conclude: “Questo era un luogo giudicante, ma adesso è un luogo di libertà, perché la lettura è libertà!”

A partire da oggi la nuova biblioteca comunale di Susa sarà aperta al pubblico lunedì e venerdì dalle 14 alle 18, martedì dalle 10 alle 18, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e sabato dalle 10 alle 12. Essendo inoltre attivo il servizio di circolazione libraria, è possibile richiedere un volume presente in una qualsiasi delle biblioteche del Sistema e ritirarlo in quella preferita la settimana successiva.

“La Biblioteca di Susa è un luogo naturalmente inclusivo perché sarà un luogo di incontro di tutta la comunità segusina” conferma l’Assessore alla Cultura di Susa Cinzia Valerio. “Sarà un luogo aperto a tutti dove leggere, incontrarsi, studiare, confrontarsi e seminare idee e conoscenza, perché investire in cultura è gettare semi di pace e di libertà”.