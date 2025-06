Il "Partigiano Undici": un piccione viaggiatore trafitto al cuore, ecco il significato del murale di Mr Fijodor

In ricordo di Luciano Domenico , il partigiano bambino, un piccione viaggiatore sul muro del quartiere Campidoglio. Il " Partigiano Undici " morì a Givoletto, dove faceva la staffetta per i partigiani, e morì ucciso dai soldati fascisti della Repubblica di Salò, al termine di un conflitto a fuoco.

Il bambino era uno studente della scuola Emanuele Filiberto duca d'Aosta, in Parella: è infatti proprio la Circoscrizione 4 la zona che ricorda con più affetto il giovane partigiano. A lui è dedicata una lapide nel giardino tra via San Donato e via Martinetto, e una seconda è appesa nel cortile interno del circolo di via san Rocchetto 34.

L'opera di Mr Fijodor