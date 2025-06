Con Jazzarìa la grande musica jazz invade la Reggia di Venaria

Con il suo incantevole scenario architettonico e paesaggistico, la Reggia di Venaria si conferma contesto irripetibile per ospitare la grande musica jazz internazionale nei suoi Giardini.

Sabato 28 e domenica 29 giugno torna con la sua seconda edizione JAZZARÌA, i concerti jazz alla Reggia di Venaria realizzati in collaborazione con Blue Note Milano, e con il supporto di Scalo Milano Outlet & More come event sponsor, Radio Monte Carlo radio ufficiale e Rolling Stone Italia media partner dell’evento.

Due imperdibili appuntamenti sotto le stelle e nel magico contesto a lume di candela delle Sere d’Estate alla Reggia, con protagonista la grande musica di Ray Gelato & The Giants accompagnati dalla cantante Emma Smith, nella prima serata, e la leggendaria voce di Dee Dee Bridgewater con il suo quartetto e con la presenza del trombettista Fabrizio Bosso, nella seconda serata.