Giaveno, cambio della guardia alla scuola Maria Ausiliatrice: la nuova preside sarà Katia Montabone

Cambio alla presidenza dell'Istituto Scolastico Maria Ausiliatrice di Giaveno. Dopo quasi vent’anni di presidenza a partire dal prossimo anno scolastico la professoressa Daniela Mesiti, incaricata anche della direzione dell'Istituto Mazzarello di Torino, passerà il testimone alla professoressa Katia Montabone.



Un passaggio interno nel segno della continuità e stabilità dei rapporti tra docenti e famiglie. La Mesiti ha avuto il pregio di traghettare la scuola verso nuovi orizzonti pedagogici e di introdurre strumenti educativi, con il vivo sostegno di tutto il personale docente. Ha attraversato il lungo periodo dell'epidemia Covid e la ripresa dell’attività scolastica tradizionale con una sempre maggiore attenzione alla stabilità psicologica degli studenti provati da una lunga assenza tra le mura della scuola.



C'è stata, nella direzione Mesiti, anche un'impronta più internazionale, con la lingua inglese in primo piano, e il radicamento dell'Istituto nel territorio. Anche la didattica al Mag è stata man mano potenziata, aggiornata ai nuovi standard educativi ed arricchita attraverso sperimentazioni supervisionate da docenti universitari, sempre con un occhio attento verso la cultura e l'apprendimento. Spiega la Mesiti: "Lascio il Maria Ausiliatrice di Giaveno che sento casa mia con la convinzione di aver fatto tanto e bene sempre e solo grazie a tutto il "mondo" Mag che è composto dai docenti, dalle religiose, dal personale amministrativo e di gestione e soprattutto dai ragazzi e dalle famiglie. Il Mag non è solo una scuola, è un luogo di crescita, di esperienze, di socialità e arricchimento sia per chi riceve sia per chi dà. Auguro alla Montabone un grande successo con la consapevolezza di lasciare la scuola in ottime mani. Per me questi mesi rappresentano l'ultima campanella, un po' come se stessi per vivere l'ultimo giorno di scuola. Nel cuore porto davvero tanto e ringrazio ognuno per ciò che mi ha lasciato in esperienza e professionalità". Katia Montabone inizia una nuova avventura nella scuola che l'ha vista insegnante per quasi diciannove anni. Spiega la professoressa: "Ringrazio Mesiti per quanto ha fatto in tanti anni, lasciando un segno positivo molto profondo sia nell'Istituto che in tutti noi. Ringrazio la struttura per aver voluto darmi questa fiducia in un incarico affatto facile. Forte del supporto di tutta la comunità educante e delle famiglie, metterò in questo incarico tutto il mio impegno e la mia passione educativa, perché il Maria Ausiliatrice di Giaveno si confermi ottima scuola e luogo di crescita".