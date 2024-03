Castelli Aperti 2024: ecco le aperture in provincia di Torino

Castelli, palazzi, giardini, borghi, musei e ville che aprono le loro porte dalla primavera all’autunno. Dimore regali che racchiudono secoli di storia, giardini incantati, paesi che si stagliano imponenti sulla cima delle colline, musei che offrono collezioni pregiate: Castelli Aperti dà il via alla sua ventinovesima edizione domenica 31 marzo per condurre il visitatore in un viaggio alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico piemontese.

L’iniziativa avrà una cadenza settimanale di domenica in domenica fino al 3 novembre.





Per i visitatori che vorranno soggiornare nelle dimore storiche del circuito, la rassegna seleziona inoltre alcune residenze d’epoca di particolare pregio, per organizzare una vacanza su misura. Si potranno scegliere indimenticabili hotel di charme, raffinate camere dall’atmosfera d’altri tempi, eleganti ville e appartamenti in caratteristici borghi.

Numerose saranno le aperture previste per Pasqua e Pasquetta.

Ecco i siti aperti in provincia di Torino

Arignano – Rocca di Arignano: Aperta a Pasqua e Pasquetta con visite guidate solo su prenotazione dalle ore 11.00 alle 12.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 011 4031511; info@roccadiarignano.it

Caravino – Castello e Parco di Masino: Aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-18.00 (ultimo ingresso ore 17.00). Informazioni e prenotazioni: 0125-778100; faimasino@fondoambiente.it

Pralormo – Castello di Pralormo: Aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni: 011 884870 oppure 348/8520907; info@castellodipralormo.com

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: Aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-19.00. Ingresso solo su prenotazione: Tel. 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it

Per info: https://drive.google.com/drive/folders/1C2VoCVociGIyhUKiKgHmQwopcMN4YcqU?usp=sharing