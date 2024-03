Settef: quali sono i prodotti offerti ai professionisti

Settef è tra le aziende leader nel mercato italiano per la produzione e la vendita di pitture per l’edilizia. Ne parliamo qui, presentando i punti di forza di Settef, la scelta dei professionisti. Successivamente, entreremo nel dettaglio dell’offerta e daremo spazio a un servizio “particolare” che l’azienda propone.

I punti di forza di Settef

fa parte del gruppo Cromology, player a livello internazionale nella produzione di pitture per l’edilizia. Si rivolge alle imprese edili impegnate nella realizzazione di rivestimenti e interni, di coperture, intonaci etc. Spicca per alcune caratteristiche che ne fanno, senza mezzi termini,

● Qualità e varietà dell’offerta. L’offerta di Settef è praticamente sterminata e in grado di soddisfare le necessità degli operatori impegnati nella realizzazione di rivestimenti murari. Si va dalle pitture per le facciate a quelle per le pareti interne; dai prodotti di preparazione a quelli specificatamente destinati ai cappotti termici.

● Lunga esperienza. Settef vanta un’esperienza estremamente lunga. Infatti, è stata fondata oltre 60 anni fa. Durante tutto questo tempo non ha smesso mai di aggiornarsi, di introdurre nella sua offerta prodotti via via performanti, affinare il servizio di assistenza.

● Sistemi di qualità certificata. Tutti i prodotti realizzati e messi in vendita da Settef vantano la certificazione di qualità ISO 9001, che attesta il valore non solo delle pitture ma anche dei processi di produzione.

● Focus sulla ricerca. Settef è consapevole dell’importanza della ricerca e dell’innovazione. Per questo motivo, svolge un'incessante attività di laboratorio, la quale coinvolge oltre 100 ricercatori e tecnici. A testimonianza dell’impegno di Settef in questo senso, un dato economico: il 27% dei margini operativi vengono reinvestiti nella ricerca.

L’offerta di Settef

Giunti a questo punto, vale la pena entrare nel dettaglio dell’offerta di Settef, che come abbiamo detto spicca per varietà e qualità. Essa si suddivide in specifiche categorie.

● Finiture per facciate. Questa categoria comprende le pitture liscia e base di silicato di potassio e una vasta gamma di pitture acrilsilossaniche: a base di quarzo, con microsfere di vetro, ad effetto lotus, con funzione idrorepellente. Lo scopo è garantire alle facciate pregio estetico e capacità protettiva.

● Finiture per interni. La categoria comprende una vasta gamma di idropitture, capaci tra le altre cose di contrastare l’umidità e prevenire l’insorgere di muffe; e di pitture decorative, anche di valore creativo.

● Prodotti per il cappotto termico. Il cappotto termico si rivela estremamente efficace nella riqualificazione energetica degli edifici. Tuttavia, se non realizzato a dovere, rischia di sacrificare l’estetica alla funzionalità. Ebbene, grazie ai prodotti per le finiture di Settef, anche i cappotti possono vantare un livello estetico di prim’ordine, e valorizzare gli edifici anche sul piano visivo. Un servizio importante

● Prodotti di preparazione. Questa tipologia comprende fondi, rasanti e complementari. Sono tutti prodotti in grado di preparare le superfici e massimizzare i vantaggi delle pitture e delle vernici.

● Risanamento calcestruzzo. Questa categoria comprende boiacche e malte rasanti, dunque prodotti riempitivi in grado di ripristinare l’aspetto e la funzionalità dei calcestruzzi più usurati e compromessi.

Un servizio interessante

In aggiunta alla produzione e alla vendita di prodotti per i rivestimenti murari, Settef propone un servizio provvidenziale:Questo intervento, chiaramente di tipo di diagnostico, si pone lo scopo di individuare le irregolarità “termine” dell’edificio, che a loro volta sono una spia di problemi di umidità, di dispersione di calore etc.

Questi problemi spesso e volentieri possono essere risolti mediante l’applicazione di pitture speciali. Da qui, il carattere propedeutico dell’analisi, che prelude a una scelta ancora più efficace (e risolutiva) dei prodotti.

Per inciso, l’analisi termografica non è un intervento invasivo e meno che mai distruttivo. Si avvale di strumentazioni avanzate e procede da una attenta lettura dei dati.

L’analisi termografica è un servizio a cui Settef tiene particolarmente. Per erogarlo, mette a disposizione un gran numero di tecnici specializzati, tutti in forze all’azienda e quindi in grado di sposarne approcci, mission e valori.