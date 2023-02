Efficientamento energetico: scadenza del 2030 e tutto quello che c'è da sapere

L'Unione Europea attraverso un accordo sottoscritto con tutti gli stati membri, ha fissato nella scadenza del 2030 il termine ultimo per adottare nuovi standard per migliorare l'efficientamento energetico. Il riferimento è ovviamente alle soluzioni immobiliari con la possibilità per il proprietario di valutare varie opportunità come cappotti termici di ultima generazione o l'installazione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento in grado di mantenere alto il comfort nell'ambiente e abbattere in maniera considerevole i consumi energetici.

Interventi di efficientamento energetico

L'efficientamento energetico è un tema importantissimo non a caso affrontato in maniera adeguata a livello europeo con tutti gli stati membri che hanno convenuto sull'importanza di fissare per l'anno 2030 la scadenza ultima entro la quale adeguare tutti gli immobili presenti sul territorio. L'obiettivo è duplice perché da un lato si vuole avere un comfort adeguato in ambienti residenziali e luoghi di lavoro e dall'altro abbassare i consumi energetici necessari per riscaldare la casa durante il periodo invernale e rinfrescarla durante quello estivo con l'utilizzo di impianti di condizionamento. Questo è possibile attuarlo con diversi interventi di efficientamento energetico come l'installazione di un cappotto termico di ultima generazione che consente di minimizzare lo scambio termico tra temperatura esterna e interna. In questa casistica rientrano tutti gli interventi che peraltro lo Stato sovvenziona con il cosiddetto Ecobonus oppure con il Superbonus permettendo così di ottenere una detrazione che parte da un minimo del 50% e può arrivare anche al 110%. Gli interventi che possono essere effettuati sono i più disparati come la sostituzione delle vecchie finestre con prodotti più performanti oppure caldaie di ultima generazione come quella a condensazione che ottimizza l'efficienza energetica e quindi abbatte i consumi a parità di condizioni. È possibile anche prevedere l'installazione di un nuovo cappotto termico con pannelli isolanti innovativi e magari sfruttare la nanotecnologia grazie alla quale realizzare un cappotto dello spessore di soli 3 mm e ottenere un riscontro straordinario. Per centrare questi obiettivi e perseguire un risultato finale soddisfacente è però indispensabile rivolgersi ad un interlocutore serio ed affidabile come l’Impresa Edile Percaya. Si tratta di un general contractor che offre un servizio completo per la gestione burocratica, progettuale e realizzativa dell'intervento grazie alla presenza di uno staff professionale. I lavori sono eseguiti a regola d'arte, è prevista assistenza fiscale e studio di fattibilità.

Gli interventi che consentono di accedere alla detrazione

Investire sull'efficientamento energetico significa migliorare le caratteristiche del proprio immobile e contestualmente accedere anche alle detrazioni fiscali. In particolare, ci sono interventi che danno diritto ad agevolazioni sotto forma di detrazione, sconto in fattura oppure cessione del credito nei confronti di un terzo soggetto che può essere una banca. Le agevolazioni sono previste per l'acquisto e l'installazione di pannelli solari utili per la produzione di acqua sanitaria in casa e per la trasformazione dell'energia solare in energia elettrica da utilizzare per le apparecchiature elettroniche e tutti gli elettrodomestici connessi alla rete domestica. Anche chi effettua l'installazione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse e combustibili può ottenere una detrazione che oscilla tra il 50% a 110% a seconda dei casi e per chi, invece, sostituisce i vecchi impianti con micro cogeneratori. Tutte le opere che prevedono la sostituzione di vecchie soluzioni per l'isolamento termico e il riscaldamento sono destinatarie di detrazioni come nuovi infissi oppure gli impianti che adoperano la pompa di calore. L'obiettivo principale delle detrazioni è incentivare i proprietari nell'accedere a soluzioni che consentono di risparmiare, mantenere alto il comfort domestico ed eliminare vecchie apparecchiature.



