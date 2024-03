Presentata in Atl la VII Sagra del Gorgonzola dop di Cavallermaggiore (VIDEO)

Prende forma in maniera sempre più definita la Sagra del Gorgonzola DOP, evento di richiamo per gli appassionati dei formaggi erborinati, che ogni anno si svolge a Cavallermaggiore a ridosso del 23 aprile (San Giorgio, patrono della Città) e coinvolge un’intera città in eventi culinari, culturali e musicali.

Come per le precedenti edizioni, anche la Sagra del Gorgonzola 2024 conferma un programma serrato di appuntamenti che uniscono al loro interno spettacoli musicali, mostre fotografiche e pittoriche, intrattenimenti per bambini, fiere mercato con stand, espositori, promoter ed hobbisti, e una rinnovata piazza dello street food in cui sarà possibile gustare piatti dolci e salati all’insegna del gorgonzola dop a cui è dedicata la rassegna.

La Pro Loco cittadina, l’Amministrazione Comunale e l’azienda Biraghi Spa - main sponsor dell’evento e terzo produttore italiano di Gorgonzola DOP con oltre 200mila forme all’anno - esprimono la propria soddisfazione per essere riusciti a costruire una sagra che dal 2016, anno di lancio frutto da parte dell’allora direttivo Pro Loco guidato dal presidente Valentino Piacenza, continua a macinare numeri, pubblico e apprezzamento.

A livello organizzativo, confermati i partner logistici per la buona riuscita della manifestazione: la gestione degli spazi mercatali è curata dall’agenzia GianEventi, che dal primo anno collabora con l’organizzazione. Alla storica collaborazione con l’azienda Biraghi, che fornirà la materia prima per pranzi e cene, è confermata quella con Caffè Vergnano, fornitore ufficiale di caffè, Panealba per i grissini e le panetterie locali Mulassano e Gotta per il pane in tavola durante i pasti. La somministrazione degli ormai iconici pranzi e cene interamente a base di Gorgonzola DOP è anche per il 2024 appannaggio del catering Picchio Rosso di Roata Chiusani, che ha il compito di coordinare una truppa di oltre 150 giovani e giovanissimi camerieri volontari. Proprio ai volontari è stata dedicata una cena di “chiamata a raccolta” sabato 9 marzo sotto l’ala comunale di Cavallermaggiore a cui ha fatto seguito una serata animata dal dj set dei Tuttamuffa con centinaia di partecipanti di tutte le età.

“Fa un certo effetto vedere così tanti volontari al lavoro per la nostra città, ma non posso esserne stupito perché so quanto lavoro c’è dietro: quando racconto la Sagra a sindaci e amministratori di altre province o regioni faticano tutti a credere a quello che abbiamo costruito in questi anni. Questa manifestazione è sempre più una vetrina per la nostra città, un’occasione in cui lavorare in sinergia per raggiungere un obiettivo comune” ribadisce il Sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, già assessore alle manifestazioni al tempo della prima edizione della Sagra.

Sabato 9 marzo è stata anche l’occasione per aprire le prenotazioni a pranzi e cene e presentare il nuovo sito dedicato agli eventi della proloco, cavaeventi.it, destinato a diventare il contenitore di tutti i prossimi appuntamenti cittadini. Le prenotazioni per pranzi e cene (che hanno superato le 1300 unità e proseguono spedite) possono essere effettuate tramite sito web, whatsapp/chiamata al numero telefonico dedicato 3714800483 oppure inviando una mail a proloco.cavallermaggiore@gmail.com

Per l’edizione 2024 pranzi e cene sono ospitati nuovamente in piazza Baden-Powell (fronte scuole medie) nella tensostruttura “Pala Biraghi” in cui potranno essere ospitati più di 700 commensali per ciascuna delle 5 cene e dei 3 pranzi. Confermata invece Piazza Vittorio Emanuele II come punto nevralgico della manifestazione: presenti una decina di truck di street food ed il palco principale sul quale si succederanno gli spettacoli musicali nel corso dei 10 giorni di evento. L’ala comunale in orario diurno sarà a disposizione con i propri tavoli e sedie per chi sceglierà di pranzare presso i truck di street food. Oltre ai truck è stata confermata anche la collaborazione con il CNOSFAP Savigliano, istituto di istruzione superiore salesiana, i cui studenti parteciperanno alla fiera-mercato del 28 aprile con uno stand dove verrà cucinata la focaccia calda al Gorgonzola, un must delle passate edizioni.

Il CNOSFAP non sarà l’unico istituto presente: confermando la partecipazione del 2023, anche i rappresentanti del Corso di Tecnico Specializzato nelle Produzioni Lattiero-Casearie (AgenForm-Consorzio sede di Moretta), disporranno di uno spazio dedicato in cui sarà possibile per tutti scoprire le principali fasi di produzione del formaggio. Sempre a tema caseario è la novità che riguarda la centrale piazza Statuto, da quest’anno sede degli stand dei produttori legati alla neonata associazione dei produttori del Blu di Cuneo. Oltre ai propri stand, i produttori avranno a disposizione un’area in cui si susseguiranno degustazioni in abbinamento con vini, birre, miele e vermouth, e incontri di divulgazione gastronomica, presso il cortile del palazzo comunale, ribattezzato per l’occasione “Blu Arena”.

Per la VII edizione sono confermate anche le navette gratuite per visitare le attività dei produttori locali delle frazioni cavallermaggioresi legati al mondo caseario. Il pubblico e i turisti che decideranno di raggiungere la sagra nelle giornate del 21, 25 e 28 aprile potranno dunque visitarle e stare a contatto con natura e animali presso “Cascina Sant’Anna”, “Edith Cosmesi” e azienda agricola “La Rosa Bianca”. Come fu nel 2023 a beneficio dell’oratorio cittadino, una parte del ricavato di ogni pranzo e cena della Sagra 2024 verrà devoluto ad un’associazione cittadina: per il 2024 è stata scelta l’associazione “Pro-Tetto”, per le attività portate avanti nel corso dell’anno a sostegno dell’inserimento in società di persone con status di protezione umanitaria o internazionale.

Il costo standard per ogni pranzo e cena è di 33 €, pagabili direttamente in loco tramite contanti, bancomat o Satispay. L’inaugurazione è previste per le ore 10.30 di domenica 21 aprile, presso il palco di Piazza Vittorio Emanuele II, alla presenza delle autorità: saranno graditi ospiti la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e la proloco di Gorgonzola (MI), sede della più grande sagra italiana dedicata all’omonimo erborinato La manifestazione è resa possibile grazie al contributo dei tanti sponsor ed enti che ogni anno credono nel progetto: Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca CRS e Banca BCC, Biraghi SPA, Caffè Vergnano, Campiello e Panealba, CSEA, Marco Chiavassa Impianti elettrici.

Di seguito il calendario degli eventi, disponibile anche in formato sfogliabile al seguente link: https://flipbooklets.com/pdfflipbooklets/programma-sagra-del-gorgonzola-2024 :

19 Aprile

Dalle 19.30: cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

A seguire: dj set by “We Love 2000”, presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

20 Aprile

Alle 17:00 inaugurazione itinerante mostre d’arte presso chiesa di S. Pietro.

Dalle 19.30: cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

A seguire: dj set by “Let’s dance 80”, presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

21 Aprile

Dalle ore 09.00 alle 19.00 fiera-mercato di S. Giorgio lungo via Roma e via Europa;

Dalle ore 09.00 alle 23.30 apertura Piazza dello Street food presso piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 programma di esperienze gastronomiche con dimostrazioni sulla produzione di formaggi e degustazioni di formaggi erborinati in combinazione con birre, vini ed altri accostamenti presso Blu Arena (cortile interno comune di Cavallermaggiore);

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mostre fotografiche presso chiese cittadine;

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 apertura straordinaria di tutte le chiese cittadine, visitabili anche tramite mostre guidate;

Alle ore 10.30 inaugurazione ufficiale Sagra del Gorgonzola DOP e taglio del nastro presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II alla presenza delle autorità; A seguire: pranzo del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell;

Dalle 11.00 alle 18.00 per le vie della città esibizione di banda itinerante;

Dalle 11.30 visite presso produttori locali (Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant'Anna) grazie alle navette messe a disposizione dall’organizzazione con partenza da piazza Santarosa;

Dalle 14.30 alle 16.00 spettacoli per bambini presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II;

Alle 15.00 e alle 17.00 laboratorio musicale per bambini “Gorgo in musica! Cerchio di percussioni per tutti al suon del gorgonzola” presso area pedonale via XXIV maggio;

Dalle 17.00 concerto della Corale “La Grangia” presso Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (Battuti Bianchi); Dalle 18.30 esibizione live della “Magicaboola Brass Band”;

Dalle 20.30 dj set degli “Avanzi di balera” presso Piazza Vittorio Emanuele II;

23 Aprile

Spettacolo teatrale “Cola bonanima ed Cesarin Capissa” presso Teatro San Giorgio a cura della Compagnia di teatro dialettale “D’la Vila” di Verzuolo, organizzato dalla Compagnia San Vincenzo 24 Aprile

Dalle 19.30: cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

A seguire: dj set by “Notti magiche - Party anni 90”, presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II 25 Aprile

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Mostra fotografica presso Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (Battuti Bianchi)

Dalle ore 09.00 alle 19.00 fiera-mercato di S. Giorgio lungo via Roma e via Europa;

Dalle ore 09.00 alle 23.30 apertura Piazza dello Street food;

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 programma di esperienze gastronomiche con dimostrazioni sulla produzione di formaggi e degustazioni di formaggi erborinati in combinazione con birre, vini ed altri accostamenti presso Blu Arena (cortile interno comune di Cavallermaggiore);

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mostre fotografiche presso chiese cittadine;

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 apertura straordinaria di tutte le chiese cittadine, visitabili anche tramite mostre guidate;

Dalle 12.30 pranzo del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell;

Dalle 11.30 visite presso produttori locali (Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant'Anna) grazie alle navette messe a disposizione dall’organizzazione con partenza da piazza Santarosa;

Dalle 14.30 alle 16.00 spettacoli per bambini presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II;

Alle 15.00 “Letture in Blu con la cucina degli scarabocchi di Hervé Tullet” a cura dell’associazione Amici della Biblioteca presso area pedonale via XXIV maggio;

Dalle 18.30 esibizione live dei “The Good Fellas” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 20.30 dj set a cura di “Radio BraOnTheRocks ” presso Piazza Vittorio Emanuele II;

26 Aprile

Dalle 18.30 apertura della “Piazza dello Street Food”;

Dalle 18.30 dj set a cura di “Killblaster dj” ;

Dalle 18.30 “Happy hour” in Piazza Vittorio Emanuele II per un aperitivo in musica al gusto di gorgonzola;

Dalle 19.30: cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell;

Dalle 21.30 esibizione live dei “Lou Tapage” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 23.00 dj set “My generation:Party dagli anni ‘50 ad oggi” presso Ala comunale di Piazza Vittorio Emanuele II;

27 Aprile

Dalle 14.00 gara di bocce a coppie aperta a tutti, presso bocciofila San Pietro;

Dalle 15.00 corsa podistica amatoriale “Gorgo Run” per le vie del paese;

Dalle ore 17:30 “Cava car Night 3”, raduno auto tuning presso Via Roma.

Dalle ore 18.00 dj set con Johnny Manfredi presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 18.30 “Happy hour” in Piazza Vittorio Emanuele II per un aperitivo in al sapore di gorgonzola;

Dalle 19.30: cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

Dalle 22.30 dj set “Gen Z dj set - 2010 Generation” presso Ala comunale di Piazza Vittorio Emanuele II;

28 Aprile

Dalle ore 09.00 alle 19.00 fiera-mercato di S. Giorgio lungo via Roma e via Europa;

Dalle ore 09.00 alle 23.30 apertura Piazza dello Street food;

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Mostra fotografica presso Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (Battuti Bianchi)

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 programma di esperienze gastronomiche con dimostrazioni sulla produzione di formaggi e degustazioni di formaggi erborinati in combinazione con birre, vini ed altri accostamenti presso Blu Arena (cortile interno comune di Cavallermaggiore);

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 apertura straordinaria di tutte le chiese cittadine, visitabili anche tramite mostre guidate;

Dalle 12:30: pranzo del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell;

Dalle 11.30 visite presso produttori locali (Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant'Anna) grazie alle navette messe a disposizione dall’organizzazione con partenza da piazza Santarosa;

Dalle 14.30 alle 16.00 spettacoli per bambini presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 18.30 esibizione live dei “The Bluebeaters” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II;

Dalle 20.30 dj set dei “Tuttamuffa” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II;