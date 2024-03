A Torino il Comune accende due nuovi autovelox nella zona nord

Gli impianti saranno collocati in corso Giulio Cesare e corso Grosseto: i dettagli

A Torino due nuovi autovelox per multare chi preme troppo sull'acceleratore. I due nuovi impianti di controllo saranno collocati in corso Giulio Cesare 283, nel tratto tra le vie Oxilia e Scotellaro, e in corso Grosseto, tra le vie Casteldelfino e Leonardo Fea.

Gli incroci pericolosi

Da un’analisi dei dati relativi agli incidenti, è emerso come negli ultimi anni lungo le due arterie di si siano verificati un elevato numero di sinistri. Da qui la decisione dell'Amministrazione di collocare due nuovi autovelox in zona Rebaudengo e Borgo Vittoria.

Eccesso di velocità

Da corso Regina a corso Unita d'Italia, questa misura ha "obbligato" i conducenti a rispettare i limiti e permesso così di ridurre il numero di sinistri. L’eccesso di velocità è infatti tra le principali cause degli incidenti stradali.

Per l'assessore alla Polizia Municipale Gianna Pentenero l'installazione dei due autovelox è necessaria "per la sicurezza di tutti coloro che viaggiano su quelle due grandi direttrici torinese". "Solo con la garanzia del rispetto delle regole da parte di tutti - ha aggiunto - possiamo viaggiare sicuri come automobilisti, ciclisti e pedoni”.

Le multe

I due autovelox - indicati da una apposita segnaletica posizionata sulla carreggiata - riveleranno e terranno traccia dei veicoli che oltrepassano il limite di velocità consentito e invieranno al centro di controllo di 5T i dati e le immagini. Qui verranno controllate ed in caso di superamento dei limiti la Polizia Municipale eleverà la multa.

Il sistema sarà inoltre in grado di predisporre una statistica aggiornata e dettagliata sul traffico, classificando i transiti in base alla categoria del veicolo, alla velocità, alla corsia,..