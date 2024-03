Addio a Giuliano Vangi, ma la sua opera continua: apre la mostra di sue sculture ai Musei Reali

Non ha potuto vederla Giuliano Vangi, la mostra che accosta la sua concezione del ritratto contemporaneo a quella rinascimentale di Leonardo Da Vinci.

È il percorso ideato dai Musei Reali in occasione dell’esposizione delle opere del Maestro della Gioconda conservate nel caveau della Biblioteca Reale e che ha aperto oggi.

Vangi si è spento proprio ieri, all’età di 93 anni. La mostra che si compone di quindici sculture, realizzate tra il 1964 e il 2022 “rappresenta la contemporaneità - come spiega la curatrice -. Le opere erano state selezionate dal maestro per raccontare la contemporaneità del ritratto”.

Vangi, classe 1931, aveva studiato all’Istituto d’Arte e all’Accademia di Belle Arti di Firenze e si era in seguito trasferito in Brasile dove si era dedicato all’astrattismo, lavorando diversi materiali. Tra le opere del “Francis Bacon della scultura” come lo aveva soprannominato Vittorio Sgarbi, figurano alcuni monumenti prestigiosi tra cui statua di San Giovanni Battista a Firenze, la Lupa in Piazza Postierla a Siena e la scultura in marmo Varcare la Soglia al nuovo ingresso dei Musei Vaticani.