Federauto, rinnovo delle cariche: conferma per Carlo Alberto Jura (Spazio Group) come vicepresidente

Rinnovo delle cariche, a Roma, per Federauto, la federazione italiana che raccoglie e rappresenta i Concessionari di automobili. Il nuovo presidente è Massimo Artusi, mentre tra i vicepresidenti è stato riconferamto 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗝𝘂𝗿𝗮, all'interno del 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗘𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼.



Nel suo mandato, il neo eletto Presidente, sarà affiancato da un board composto da esperti operatori del settore della Distribuzione e Vendita al dettaglio di auto e servizi, che ricopriranno la carica di Vice Presidenti esecutivi. Oltre a Jura (presidente di Spazio Group) sono stati scelti anche Plinio Vanini di Autotorino e Roberto Scarabel di Scarabel SpA. Per il settore Bus, Maria Fiorentino, Francesco Ascani con delega Amministrazione e Finanza. Oltre al Past President Adolfo De Stefani Cosentino, altri profondi conoscitori e operatori del mercato automotive come Roberto Bolciaghi, Francesco Cazzani, Francesco Maldarizzi, Sergio Tumino e Andrea Cappella.