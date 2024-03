Stellantis, anche l'Unione industriali alza la guardia: "Siamo tutti preoccupati, serve un modello che venda"

Non solo i sindacati, anche gli imprenditori osservano lo scenario automotive con apprensione. E la notizia di ieri i nuovi 1500 esuberi ha lasciato il segno. " Siamo tutti preoccupati - dice il presidente dell'Unione Industriali, Giorgio Marsiaj - Stellantis sta portando avanti un piano di investimenti, ma in questo momento il mercato è piuttosto difficile. Bisogna essere estremamente competitivi e Torino sta soffrendo ".

Verso la manifestazione del 12 aprile

Intanto, si avvicina la manifestazione unitaria dei sindacati metalmeccanici, fissata per il 12 aprile, con la partecipazione anche di Comune e Regione. "Non credo che la soluzione sia scendere in piazza. Ma devono produrre macchine che si vendano. Uno stabilimento per stare in piedi deve produrre almeno 200mila vetture all'anno".