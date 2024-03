Salta la trattativa per il nuovo contratto nazionale nella grande distribuzione: sabato sciopero davanti al Carrefour di corso Monte Cucco

Saranno le ore degli ultimi acquisti, prima di Pasqua, ma sarà anche la vetrina in cui i lavoratori di Filcams, Fisascat e Uiltucs faranno sentire la propria voce per protestare contro la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale con Federdistribuzione. Un contratto - quello della Distribuzione

Moderna Organizzata - scaduto nel 2019.



La manifestazione, su scala nazionale, toccherà in chiave torinese il Carrefour di corso Montecucco: dalle 10 alle 12 di sabato 30 marzo. Ma altri presidi saranno messi in atto di fronte ai punti vendita di altre aziende rappresentative di Federdistribuzione.



In tutto, sono coinvolti 240mila addetti. "Dopo una lunga trattativa, che avrebbe dovuto portare alla sottoscrizione del tanto agognato rinnovo contrattuale, necessario per attenuare gli effetti di una dinamica inflazionistica che ha messo a dura prova la tenuta dei redditi delle lavoratrici e dei lavoratori - dicono i sindacati in una nota unitaria - Federdistribuzione ha irresponsabilmente calato una serie di pretese irrealistiche e finalizzate unicamente a far naufragare la firma del CCNL, in quanto tese ad annullare diritti da anni acquisiti dalle lavoratrici e dai lavoratori".