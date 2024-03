Nasce il comitato promotore della lista "Cirio Presidente - Piemonte Moderato e Liberale"

Il Comitato rappresenta l’espressione innanzitutto di cinque formazioni civiche con esperienza già consolidata sul territorio: i Moderati con il sindaco di Leinì, Renato Pittalis , Torino Bellissima con il consigliere della Città Metropolitana di Torino, Enrico Delmirani , Piemonte nel Cuore con Gian Luca Vignale , l’ Area cattolico popolare con il sindaco di Pragelato e dirigente nazionale di Tempi Nuovi, Giorgio Merlo ed in rappresentanza dell ’Area centrista liberale piemontese il sindaco di Montalenghe, Rita Ladu .

Il Comitato, che raccoglie esponenti di tutti i territori piemontesi, si colloca nel solco della tradizione civica, moderata e liberale del Piemonte, con particolare attenzione ai temi della sanità, dell’ambiente, della solidarietà e dei diritti.

In particolare sulla sanità, il Comitato si pone come motore di proposte e portatore di valori in difesa della sanità pubblica grazie alla presenza, tra i fondatori, di alcune figure di spicco della sanità piemontese: Franca Fagioli, Direttrice del dipartimento di patologia e cura del bambino dell’ospedale Regina Margherita di Torino, l’oncologa Paola Varese, primario del reparto di Medicina Interna ad indirizzo oncologico dell’Ospedale di Ovada, nell’Alessandrino, il dott. Roberto Venesia, medico di medicina generale e segretario della FIMMG Piemonte che rappresenta i medici di famiglia, il dott. Giuseppe Palena segretario regionale Fimp Piemonte, la federazione dei pediatri ed il dott. Mario Minola, già Direttore dell’Ospedale di Novara e Direttore della Sanità piemontese e Michele Colaci, Presidente nazionale di Confapi Salute.

Amministratori e imprenditori